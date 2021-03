Syn Beaty Szydło pracuje w firmie, w której udziały ma Daniel Obajtek. Zmienił nazwisko

Informację o tym miał przekazać redakcji oko.press jeden z czytelników. Dziennikarka portalu zadzwoniła do siedziby spółki i poprosiła o rozmowę z Tymoteuszem Szydło. Sekretarka początkowo miała odpowiedzieć, że mężczyzna przebywa na urlopie. Dopytywana, czy można się z nim skontaktować poprzez numer, przy którym na stronie firmy - przy imieniu Tymoteusz - znajdowało się inne nazwisko, kobieta miała się spłoszyć. "[...] Zaczęła zapewniać, że 'pan Szydło nie pracuje w ERG Bieruń Folie', i że 'to jakaś pomyłka, bo przecież cały czas rozmawiała z nami o Tymoteuszu X (tym, którego nazwisko widniało na stronie internetowej" - czytamy w oko.press.

Syn Beaty Szydło w firmie z udziałami Obajtka. Zmienił nazwisko

Dziennikarka skontaktowała się wreszcie z mężczyzną o imieniu Tymoteusz, który na stronie EGR Bieruń był przedstawiony jako "przedstawiciel handlowy odpowiadający za dystrybucję worków foliowych". Zapewniał, że nie ma na nazwisko Szydło. W końcu z portalem skontaktował się mecenas Maciej Zaborowski, pełnomocnik prezesa Orlenu, który w przeszłości reprezentował w kontaktach z mediami syna byłej szefowej rządu. Jak relacjonuje oko.press, prawnik potwierdził, że Tymoteusz Szydło zmienił nazwisko oraz że pracuje w ERG Bieruń. Poprosił też, by nie podawać, jak się obecnie nazywa.

Jak opisuje oko.press, według prawnika Szydło po zrzuceniu sutanny poprosił matkę o pomoc w znalezieniu pracy. "Beata Szydło zwróciła się z tą sprawą do kilku znajomych osób, m.in. Daniela Obajtka. Jak podkreśla mecenas Zaborowski, nie chciała szukać dla niego pracy w spółkach Skarbu Państwa, ale w sektorze prywatnym" - czytamy na portalu.

Mec. Zaborowski potwierdza doniesienia także w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". - To syn poprosił Beatę Szydło o pomoc w znalezieniu pracy - powiedział. - W bieruńskiej spółce szukano akurat pracownika, kandydat przeszedł normalny proces rekrutacji. Syn Beaty Szydło jest tu szeregowym pracownikiem, zaczął współpracę ze spółką 1 października 2019 r. Pracuje na pełny etat na stanowisku samodzielnego referenta - podkreślił.

Tymoteusz Szydło już nie jest księdzem

Tymoteusz Szydło przyjął święcenia kapłańskie w maju 2017 r. po sześciu latach spędzonych w krakowskim seminarium. Wkrótce potem, w sierpniu 2017 r., został wysłany do parafii Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach. Formalnie był tam wikariuszem do 24 sierpnia br. W ubiegłym tygodniu wp.pl informowało, że jeszcze w lutym jego nazwisko znajdowało się na liście księży diecezji bielsko-żywieckiej. Kiedy portal zwrócił się do władz diecezjalnych z pytaniem o Tymoteusza Szydło, sekretariat diecezji odpowiedział, że informacje na stronie internetowej zostały zaktualizowane i Szydło nie znajduje się już w wykazie księży tej diecezji.