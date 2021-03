SLD przeszedł do historii. W Nowej Lewicy wkrótce znajdzie się też Wiosna Roberta Biedronia. "Mamy to"

- Mamy to. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis postanowienia wydanego w dniu 27 stycznia 2020 roku w sprawie partii politycznej Nowa Lewica ze stwierdzeniem prawomocności, zgodnie z wnioskiem z dnia 15 lutego 2021 roku. To, na co czekaliśmy półtora roku, stało się faktem. Został uprawomocniony nasz wniosek o wpisanie treści nowego statutu - poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty.

Nowa Lewica zastąpiła Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wkrótce fuzja z Wiosną Roberta Biedronia

- Wszystkim tym, którzy w to nie wierzyli, mówimy: byliście niedowiarkami. Wszystkim tym, którzy nas za to obrażali, mówimy: wybaczamy wam. Wszystkim tym, którzy w nas wierzyli w tej sprawie, mówimy: dziękujemy - powiedział szef Nowej Lewicy.

Dodał, że postanowienie sądu umożliwi połączenie kierowanej przez niego partii z Wiosną Roberta Biedronia.

Lider Wiosny stwierdził podczas konferencji, że "lewica zawsze wygrywa, kiedy idzie zjednoczona, a przegrywa, gdy idzie podzielona". Jak mówił, rychła fuzja Nowej Lewicy i Wiosny to "dobry znak dla Polski". - W 2000 roku lewica się zjednoczyła, mówiła jednym głosem i poszła po władzę. Wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, a lata jej rządów były dla kraju dużym krokiem naprzód - mówił Biedroń.

Zapowiedział też, że kongres, podczas którego zostaną wybrane ogólnopolskie władze nowego ugrupowania, odbędzie się, gdy tylko pozwolą na to warunki epidemiczne. Nowa Lewica ma wtedy przyjąć też swój program. Niewykluczone, że kongres uda się zorganizować na początku wakacji lub tuż po nich.