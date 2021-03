Dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant powiedziała, że wizyta premiera Mateusza Morawieckiego we Francji to kolejny krok w umacnianiu polsko-francuskiego partnerstwa. Jej zdaniem ważnym punktem rozmów będzie także atom - kompleksowa francuska oferta budowania, współfinansowania kilku elektrowni w Polsce.

Mateusz Morawiecki z wizytą we Francji. Spotka się z Macronem

Do ubiegłego roku wymiana handlowa między Polską a Francją wzrastała z roku na rok. Ze względu na pandemię COVID-19, w 2020 roku polski eksport do Francji zmalał o 4,5 proc. w porównaniu z 2019 rokiem, ale mimo kryzysu zachowaliśmy dodatnie saldo obrotów towarowych.

Monika Constant podkreśliła, że Polsce zależy, by wzmacniać nasz eksport i polskich przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać za granicą - także we Francji i w krajach francuskojęzycznych. - A Francja z pewnością chciałaby poprawić swój bilans handlowy w naszym kraju, który od kilku lat jest dla niej ujemny - dodała.

Według danych Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Odbudowy Republiki Francuskiej w 2020 r. eksport do Polski stanowił 2,2 proc. ogólnego francuskiego eksportu, co sytuuje nasz kraj na 10. pozycji wśród głównych odbiorców francuskich towarów. Nasza gospodarka plasuje się także na 10. miejscu wśród głównych dostawców towarów do Francji.