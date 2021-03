Większość Polaków jest niezadowolona z pracy Morawieckiego i Dudy [SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu Kantar wynika, że większość osób nie ocenia Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego pozytywnie. Tylko 30 proc. badanych pozytywnie ocenia premiera, a negatywnie aż 60 proc. ankietowanych, z czego 34 proc. to oceny zdecydowanie negatywne. Z kolei Andrzej Duda cieszy się dobrą opinią 31 proc. respondentów, ale 60 proc. badanych ocenia go negatywnie - donosi Polsat News.

Polacy oceniają działania Morawieckiego i rządu

W porównaniu do badania z lutego obserwujemy spadek osób pozytywnie oceniających działania Mateusza Morawieckiego o 1 pkt proc. Liczba osób niezdecydowanych, co do oceny pracy premiera wzrosła o 1 pkt proc. W badaniu uwzględniono również ocenę rządu. 62 proc. osób oceniło negatywnie pracę Rady Ministrów, w tym 33 proc. ankietowanych było nastawionych zdecydowanie negatywnie. Zaś jedynie 28 proc. badanych oceniło pozytywnie gabinet Morawieckiego. W porównaniu do lutego jest to spadek odsetka osób, które oceniają rząd pozytywnie o 1 pkt proc. Aż 10 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

Ocena Andrzeja Dudy w sondażach

W sondażu uwzględniono również ocenę prezydenta Dudy. Okazało się, że odsetek badanych negatywnie oceniających Andrzeja Dudę wyniósł 60 proc. i w stosunku do badania z lutego wzrósł o 1 pkt proc. Jedynie 31 proc. respondentów oceniło prezydenta pozytywnie, co stanowi spadek o 1 pkt proc. Z kolei 9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tym zakresie.

Sondaż Kantar został przeprowadzony w dniach 5 - 10 marca 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1014 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Zastosowano metodę CAPI.

