Dyskusja po wystąpieniu Niedzielskiego. Kosiniak-Kamysz: Gdzie jest prezydent? Widzieliście go ostatnio?

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek w Sejmie mówił na temat sytuacji w służbie zdrowia w związku z pandemią. Przyznał, że "bardzo dużo emocji" wzbudziła decyzja o ograniczeniu planowych zabiegów.

- To nie jest decyzja, która odnosiła się do tego momentu w czasie, w którym była podejmowana, tylko do perspektywy przyspieszającej się dynamiki pandemii - mówił. Przypomniał, że podobne decyzje były podejmowane też w marcu i październiku ubiegłego roku.

Niedzielski: W ciągu 15 dni obłożenie łóżek zwiększyło się o jedną trzecią

- Przy pierwszej fali decyzja o ograniczeniu "planówek" spowodowała w kwietniu w przypadku kilku zakresów objętych ograniczeniami spadek o 80 proc. poziomu wykonywanych zabiegów z lat poprzednich. Do tego nie przyczyniła się tylko ta decyzja, tylko pewien lęk pacjentów przed przychodzeniem do szpitala. Ta sama decyzja podjęta w październiku spowodowała już tylko redukcję o 60 proc. - wyliczał.

Adam Niedzielski podkreślił, że ta decyzja jest "zaleceniem" i za każdym razem trzeba brać pod uwagę, czy pacjent może poczekać, czy też musi mieć przeprowadzony zabieg natychmiastowo.

"Epidemia panuje nad rządem"

- Telewizje rządowe pokazywały wielokrotnie szpitale tymczasowe z personelem i łóżkami czekającymi na pacjentów. Politycy z różnych ministerstw meldowali posłusznie, jak bardzo są zwarci i gotowi do walki z pandemią. Wirus nie poddał się tej państwa propagandzie i uderzył na nieprzygotowanych ze zdwojoną siłą - komentował wystąpienie Niedzielskiego poseł Lewicy Jan Szopiński.

Kiedy opuszczał stanowisko niejaki pan minister Szumowski, określił, że zostawiał w biurku programy i scenariusze. Tylko zapomniał panu ministrowi zostawić kluczyk do tego biurka

- ironizował.

Dodał, że "rząd nie panuje nad epidemią, a epidemia panuje nad rządem". - Ta porażka wiąże się z bezmiarem ludzkich tragedii, tysiącami śmiertelnych ofiar. Dla wielu Polaków to porażka po utracie biznesów, które budowały całe pokolenia, to porażka i łzy po utracie bliskich - mówił Szopiński.

- Od roku zmagamy się z pandemią, 47 tys. osób zmarło na COVID, drugie tyle przez COVID, bo nie dostali się do lekarza. To sytuacja najtrudniejsza od czasów zakończenia II wojny światowej - stwierdził z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gorzki wpis ratownik medyczny kończy: "Myślicie, że jesteście nieśmiertelni?"

- Tłoczycie w tej waszej propagandowej telewizji, że nie chcieliśmy szpitali tymczasowych. 12 października, 15 października, 16 października. Nasze wystąpienia, moje wystąpienia do pana ministra, do premiera Morawieckiego. Jak najszybciej plan budowy szpitali tymczasowych. Dlaczego tego planu nie było w wakacje? Co wtedy było ważniejsze, lansowanie Andrzeja Dudy na koronawirusie? - pytał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gdzie jest prezydent Andrzej Duda? Widzieliście go ostatnio? Jak była kampania wyborcza, siedział na galerii, przywoził ustawy do Sejmu, robił spotkania, zapraszał wszystkich. Ostatnio zrobił jedno spotkanie, zapomniał zaprosić samorząd lekarski, samorząd pielęgniarski, samorząd diagnostów laboratoryjnych i ratowników. Jakoś o nich zapomniał

- dodał.

Odnośnie zalecenia w sprawie odroczenia zabiegów planowych, zaznaczył, że to "sprawa życia i śmierci". - Nie można skazywać na śmierć, na inwalidztwo, na kalectwo, na cierpienie pacjenta, niezależnie, na jaką chorobę choruje. To nie jest zgodne z etyką, nie tylko lekarską, to niezgodne z moralnością, etyką ludzką i prawami człowieka - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

- Dlaczego nie zapłacicie ze składek 400 prywatnym szpitalom, tysiącom prywatnych gabinetów lekarskich, żeby przyjęli niecovidowych pacjentów? - mówił.

- Nasz wniosek: prywatna ochrona zdrowia uruchomiona na potrzeby wszystkich innych chorób, zabiegów operacyjnych, rehabilitacji i diagnostyki finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia - zaapelował. - Nie bójcie się mówić ludziom prawdy, taka, jaka jest - dodał.

Bardziej zakaźny i bardziej śmiertelny. Wariant B.1.1.7 zgotuje nam piekło

"Panie ministrze, dlaczego pan kłamie?"

- Pokazaliście, że nie jesteście władzą na trudne czasy, na czas pandemii, bardzo wysoką cenę Polacy płacą za wasze błędy. Mówicie, że główną przyczyną trzeciej fali jest odmiana brytyjska. Ale przecież ją zaprosiliście, wysłaliście jeszcze większe samoloty i nie testowaliście na lotniskach - wskazywała posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

- Dramaty rodzin, śmierci, kalectwo, żałoba: to efekt waszych działań. Pierwsze miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę nadprogramowych zgonów - dodała.

- Trzeba przyznać opozycji, że jesteście konsekwentni w wyznawaniu zasady, która mówi: im gorzej, tym lepiej. Przy organizacji szpitali tymczasowych pytaliście, po co te szpitale? - komentował Paweł Rychlik z PiS. Na sali zaczęły rozlegać się okrzyki "kłamca".

Panie ministrze, dlaczego pan kłamie? Mówię o rzeczy, która dotknęła mnie osobiście. 30 września dowiedziałem się, że mój ojciec ma raka dwóch nerek. 14 października udało się go wypisać ustabilizowanego ze szpitala, właśnie wtedy, gdy wstrzymał pan działania onkologiczne. Planowana operacja 3 listopada, 17 listopada, koniec listopada, 17 grudnia. Zmarł 14 grudnia. Nie jestem statystycznym Kowalskim pokazanym na prezentacjach, osobiście mnie to dotknęło. Dzisiaj pan kłamie

- mówił Robert Obaz z Lewicy.

"Minister Niedzielski podpisał umowę z Jackiem Kurskim"

Dariusz Joński z KO stwierdził, że minister "wprowadził w błąd [opinię publiczną - red.], że opozycja podważała sens szpitali tymczasowych". - W połowie października, gdy pacjent umierał na COVID w karetce przed szpitalem w Nysie, gdy pacjent w Toruniu umierał na COVID, bo nie było dla niego miejsca, pan dopiero podejmował decyzję o budowie szpitali tymczasowych - mówił Joński.

- Ogłosił pan 19 lutego trzecią falę. Do dzisiaj mamy zamkniętych dziesięć szpitali tymczasowych - dodał.

- Czarnowidztwo, defetyzm, ciągłe krytykanctwo nie pomaga. Wręcz przeciwnie - komentował Czesław Hoc z PiS.

- W listopadzie mieliśmy rekord zgonów, 66 tys. zgonów. Rok wcześniej 32 tys. To są prawdziwe statystyki, jak nas przygotowaliście na drugą falę. W listopadzie był otwarty jeden szpital tymczasowy. Wtedy z panem posłem Jońskim pytaliśmy konsekwentnie, dlaczego ten szpital miał kilkudziesięciu pacjentów - przypominał Michał Szczerba z PO.

Pan minister Niedzielski w ubiegłym roku podpisał umowę z Jackiem Kurskim, przekazał 2 miliony za reklamę dotyczącą noszenia maseczek. Dodatkowe 2 miliony wyrwane pacjentom. To samo zrobił pan Dworczyk, dodatkowo płaci Jackowi Kurskiemu za rządowe spoty dotyczące akcji "Szczepimy się"

- wyliczał.

- 5,2 w Polsce, 9,4 w Europie. Tyle pielęgniarek na tysiąc mieszkańców. 2,4 w Polsce, 3,6 w Europie. Tyle lekarzy na tysiąc mieszkańców. W zeszłym roku 70 tys. zgonów ponad normę, 50 tys. lekarzy, których brakuje w systemie. To obraz służby zdrowia pod waszymi rządami - wskazywał Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej.

- Przebimbaliście całe lato na walce o stołki i na robienie kampanii dla pierwszego narciarza RP - dodał.

- Moja mama ma 75 lat, raczej słabe zdrowie. Nie była szczepiona, nie może się doprosić o przybliżony termin szczepienia. Nie widuje dzieci i wnuków, ale widuje w publicznej telewizji uśmiechniętych emerytów, którzy dziękują rządowi za sprawne szczepienie - mówiła Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.

- Czy może pan podjąć męską decyzję ws. szczepień osób niepełnosprawnych i ich opiekunów? Czy naprawdę chce pan zobaczyć nasze niepełnosprawne dzieci w trumnach? - pytała Iwona Hartwich z KO.

Adam Niedzielski: Onkologia jest zieloną wyspą

- Zdaję sobie sprawę, że sala posiedzenia plenarnego jest też okazją do pokazania się publicznie i pokazania swoich poglądów. Rozumiem, że część tych deklaracji i słów, które słyszałem, wynika z takich powodów - komentował minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do pytań i uwag posłów. Stwierdził, że w wielu przypadkach dochodziło do "manipulacji".

- Wiele razy padały zarzuty, że walka z COVID-em odbędzie się kosztem onkologii. To manipulacja, onkologia jest zieloną wyspą, nie ma żadnych zakusów, by tworzyć oddziały COVID-owe, które by obsługiwały pacjentów nieonkologicznych. W kilku szpitalach zostały utworzone mini-oddziały COVID-owe, ale dla pacjentów onkologicznych, bo również muszą mieć kontynuację leczenia - wyjaśniał.

Zaznaczył, że uczulał wojewodów, by delegując lekarzy do walki z COVID-em "szanować prawa, szczególnie dotyczące matek młodych dzieci". - Przepisy zabezpieczają to prawo. Wojewodowie zostali poproszeni, żeby w pierwszej kolejności zwrócić się do okręgowych izb lekarskich o wskazanie osób, które są potencjalnie do wskazania. W większości izby nie dokonały takiego wskazania, w związku z tym wojewodowie musieli podejmować decyzje. One były podejmowane zawsze po wymienia informacji z okręgowymi izbami lekarskimi - podkreślił.

- Jeżeli chodzi o rehabilitację postcovidową, mamy jeden ośrodek w Głuchołazach, ale chcemy postawić na rozwiązanie masowe. Przygotowaliśmy program, który będzie realizowany poprzez rehabilitantów, opracowany z Krajową Izbą Fizjoterapeutów - zapowiedział. Celem programu będzie poprawa przede wszystkim wydolności oddechowej. - Te decyzje warunkowane są sytuacją pandemiczną - zaznaczył.

- Trudno jest prowadzić dyskusję o "odmrażaniu", gdy mamy przyspieszenie fali pandemicznej. Nie będę wypowiadał się na temat dokładnych dat. Okresem między grudniem a czasem, kiedy jesteśmy, pokazaliśmy, że jesteśmy skłonni podejmować odważniejsze decyzje. Część osób przeszła COVID-19, ma przeciwciała, mamy zaawansowaną akcję szczepień, więc w tym okienku, które mieliśmy, dokonaliśmy pewnego poluzowania obostrzeń. To, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, teraz musimy się z tego wycofywać - komentował.