Niedzielski: Było 60 tys. zleceń na testy tygodniowo, teraz jest 170 tys. "Co trzeci test jest trafiony"

- Po wyhamowaniu pandemii w grudniu, gdy druga fala straciła impet, mieliśmy do czynienia ze zmniejszeniem liczby zachorowań. W grudniu było dwa razy mniej zachorowań niż w listopadzie - mówił w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak dodał, w styczniu zaczęły pojawiać się doniesienia na temat brytyjskiej mutacji koronawirusa. - Główną przyczyną rozwoju trzeciej fali jest mutacja brytyjska, która jest bardziej zakaźna, jej udział w populacji wirusa się zdecydowanie zwiększa - zaznaczył.

- W pierwszej połowie marca mamy więcej zachorowań niż w całym lutym. Dynamika tego procesu wzrasta - podkreślił Niedzielski.

Niedzielski: Ten miesiąc będzie testem dla systemu opieki zdrowotnej

Minister zdrowia przekazał posłom, że "kolejne dni i tygodnie będą bardzo ciężkie dla systemu opieki zdrowotnej". - Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność, jak dużo pacjentów może przyjąć, obsłużyć, w trybie normalnych hospitalizacji i ciężkich związanych z respiratorem - zapowiedział.

Według Niedzielskiego najbardziej dotknięte koronawirusem są woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubuskie i pomorskie. - Fala przetacza się z północy na południe - wskazywał szef resortu zdrowia.

- Na końcu stycznia mieliśmy ok. 60 tys. zleceń na testy tygodniowo, za ostatni tydzień tych zleceń jest już ponad 170 tys. - wyliczał minister. - Co trzeci test jest testem trafionym - dodał.

Jak mówił Niedzielski, "udział mutacji brytyjskiej bardzo wyraźnie rośnie". Obecnie obejmuje on 45 proc. badanych próbek.

Bardziej zakaźny i bardziej śmiertelny. Wariant B.1.1.7 zgotuje nam piekło

- Zajętość łóżek zwiększyła się z poziomu 15 tys. do poziomu przekraczającego 20 tys. W ciągu 15 dni mamy bilans przyrostu obłożenia szpitalnego przekraczający 5 tys. Podobne tempo można zaobserwować w przypadku tzw. łóżek respiratorowych. Z poziomu 1,5 tys. mamy teraz 2 tys. - wyliczał.

W marcu baza wynosiła 26 tys. łóżek, 2,8 tys. respiratorów. - Podjęliśmy działania związane ze zwiększaniem infrastruktury z poziomu 26 tys. do 29,5 tys. - mówił.

- Podjęliśmy decyzję, by w najbliższych dniach i kolejnym tygodniu zwiększyć liczbę łóżek o ponad 8 tys. do ponad 37,5 tys. łóżek dostępnych w systemie. Ten przyrost w stosunku do obecnej sytuacji, czyli ponad 29,5 tys., będzie rozłożony na dwa tempa. Połowa będzie w formie decyzji realizowana w tym tygodniu, druga połowa w tygodniu kolejnym - zapowiadał.

Minister zdrowia o ograniczaniu planowych zabiegów: To zalecenie

Adam Niedzielski przyznał, że "bardzo dużo emocji" wzbudziła decyzja o ograniczeniu planowych zabiegów. - To nie jest decyzja, która odnosiła się do tego momentu w czasie, w którym była podejmowana, tylko do perspektywy przyspieszającej się dynamiki pandemii - mówił. Przypomniał, że podobne decyzje były podejmowane w marcu i październiku ubiegłego roku.

- Mylą się ci, którzy sądzą, że to jest związane z tym, czy personel był zaszczepiony, czy nie. Zaszczepienie nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie, którzy wykonują zabiegi planowe, są potrzebni bezpośrednio przy walce z COVID-em. Muszą pracować przy tych łóżkach respiratorowych, które się bardzo szybko zapełniają. Same łóżka nie leczą, personel odgrywa kluczową rolę - tłumaczył Adam Niedzielski.

- Przy pierwszej fali decyzja o ograniczeniu "planówek" spowodowała w kwietniu w przypadku kilku zakresów objętych ograniczeniami spadek o 80 proc. poziomu wykonywanych zabiegów z lat poprzednich. Do tego nie przyczyniła się tylko ta decyzja, tylko pewien lęk pacjentów przed przychodzeniem do szpitala. Ta sama decyzja podjęta w październiku spowodowała już tylko redukcję o 60 proc. - wyliczał.

Adam Niedzielski podkreślił, że ta decyzja jest "zaleceniem" i za każdym razem trzeba brać pod uwagę, czy pacjent może poczekać, czy też musi mieć przeprowadzony zabieg natychmiastowo.