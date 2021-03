Tomasz Zimoch dołącza do Polski 2050: Polecam opozycji, aby pozbyła się arogancji wobec tego ruchu

"Fair Play. Zawsze szczególnie ceniłem to w sporcie. Chcę cenić to i w polityce. Dlatego, by być fair play wobec WYBORCÓW, podjąłem decyzję o opuszczeniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska" - pisał 2 marca w swoich mediach społecznościowych Tomasz Zimoch. "Koalicja miała być szerokim ruchem, także obywatelskim. Od pewnego czasu odnosiłem wrażenie, że koalicja staje się partyjnym ramieniem w Sejmie. Dlatego zdecydowałem się na opuszczenie klubu" - komentował wówczas swoją decyzję polityk. Jak pisał Zimoch, Platforma "chce walczyć głównie o swój, od lat niezmienny, elektorat", tymczasem by wygrać, konieczne jest "coś więcej".

Budka o odejściu Zimocha: Nie powinno się stawiać na celebrytów

Tomasz Zimoch zasila szeregi Polski 2050: Jestem pełen podziwu dla Szymona Hołowni

- Chcę Polski demokratycznej, praworządnej i innowacyjnej. Aby móc ten cel zrealizować, niezbędna jest przebudowa centrum polskiej sceny politycznej. Wierzę, że Polska 2050 będzie liderem takiego nowego politycznego centrum - powiedział Zimoch.

Pod koniec stycznia Zimoch w rozmowie z "Wyborczą" komentował pogłoski o zmianie ugrupowania słowami "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Transfery lubią ciszę, podobnie jak to bywa w sporcie". Już wtedy Zimoch wypowiadał się z dużym szacunkiem na temat Szymona Hołowni i jego ugrupowania Polska 2050.

- Jestem pełen podziwu dla Szymona Hołowni i przestrzegam wszystkich, którzy lekceważą ten ruch, pogardliwie się o nim wypowiadają. Polecam zwłaszcza opozycji, aby pozbyła się arogancji wobec tego ruchu, bo im silniejszy Hołownia, tym silniejszy każdy człon opozycji. I odwrotnie - mówił.

Tomasz Zimoch przez prawie 40 lat pracował w Polskim Radiu, na antenie którego relacjonował mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej. Z rozgłośni odszedł w roku 2016, następnie współpracował z TVN24, Radiem ZET. Działalność polityczną rozpoczął w lipcu 2019 roku, kiedy startował do Sejmu w okręgu łódzkim z pierwszego miejsca listy kandydatów KO.