Kancelaria Andrzeja Dudy szuka ochroniarzy do rezydencji w Ciechocinku. Koszt? 20 tys. za miesiąc

Historyczny budynek w Ciechocinku nie pełni obecnie żadnej istotnej z punktu widzenia głowy państwa funkcji, a jedynie działa jako ośrodek informacyjno-edukacyjny. W styczniu 2018 roku Andrzej Duda otworzył w nim wystawę "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości".

Rezydencja w Ciechocinku. Ponad 436 tysięcy za ochronę przez 22 miesiące

Obiekt, którego historia sięga czasów II RP ma powierzchnię 778 mkw. i jest ulokowany na działce o powierzchni 7268 mkw. Poszukiwana firma ochroniarska będzie miała do wykonania podstawowe zadania: zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym, ochrona przed kradzieżą, prowadzenie ksiąg ewidencji wejść, dokumentacji ochronnej czy podejmowanie interwencji.

Zwycięzca prezydenckiego przetargu ma rozpocząć ochronę obiektu 1 kwietnia 2021 roku i zakończyć ją 1 lutego 2023 roku. Kancelaria Prezydenta RP planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 436 253,74 zł brutto, co w przeliczeniu daje kwotę 19,8 tys. złotych miesięcznie.

Czy kancelaria prezydenta dobrze płaci za ochronę rezydencji w Ciechocinku?

Osoba z branży ochroniarskiej w rozmowie z Interią rozważa, czy kwota ta za ten zakres działań jest wysoka. - Z przetargu wynika, że do przepracowania jest mniej godzin niż liczy miesiąc. Nie można więc liczyć na całodobową ochronę. Kwota, jaką zarobią ochroniarze, wynosi ok. 33 zł za godzinę. Firma nie straci, do tego weźmie pewnie z PFRON dopłaty na pracowników - tłumaczy.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, ochroniarze z Ciechocinka, oprócz określonej z góry liczby godzin, którą będą musieli przepracować miesięcznie, przez cały okres umowy (od kwietnia 2021 do lutego 2023) muszą się liczyć z ewentualnymi dodatkowymi 240 godzinami na służbie. - Najpewniej to czas na ewentualne interwencje: chodzi o załogę z samochodem, która ma trochę inne wyposażenie i uprawnienia niż osoby na miejscu - dodaje osoba z branży ochroniarskiej.

