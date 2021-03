Cimoszewicz o Obajtku: To świadczy o niefunkcjonowaniu państwa. Ściślej rzecz biorąc: o patologicznym funkcjonowaniu

W ostatnich dniach w mediach - m.in. w "Gazecie Wyborczej" i "Newsweeku" - ukazał się szereg publikacji dotyczących prezesa Orlenu Daniela Obajtka i jego majątku. O to Łukasz Rogojsz zapytał Włodzimierza Cimoszewicza. - To jest nie tyle sprawa pana Obajtka, to jest sprawa funkcjonowania państwa rządzonego od paru lat przez PiS. Jeżeli fakty podawane przez "GW", "Newsweek" czy ujawniane przez niektórych posłów nie zostaną podważone, jeżeli są prawdziwe, to jest nie tylko coś dyskwalifikującego wobec samego pana Obajtka, ale to jest oczywiście coś, co świadczy o niefunkcjonowaniu państwa, a ściślej rzecz biorąc: o patologicznym funkcjonowaniu - podkreślił były premier.

- Instytucje państwowe, które powinny walczyć z nadużyciami finansowymi, które powinny wyjaśniać niezrozumiałe dysproporcje między majątkiem i dochodami nie robią tego. To już są cechy państwa, w którym, powiedziałbym, rządząca grupa chroni swoje interesy, także interesy przestępcze - dodał.

"Myślę, że Obajtek stał się w tej chwili balastem"

Łukasz Rogojsz zapytał Włodzimierza Cimoszewicza również o to, czy kariera polityczna Daniela Obajtka "skończyła się zanim się tak naprawdę zaczęła". Przypomnijmy, że jeszcze niedawno prezes Orlenu wymieniany był jako potencjalny kandydat na premiera. - Jeżeli wszelkie te wątpliwości nie zostaną w sposób wiarygodny wyjaśnione, jeżeli to będą reakcje agresywne, straszenie konsekwencjami prawnymi itd., to w moim przekonaniu on już nie poleci wyżej, bo nawet PiS nie może sobie pozwolić na takie lekceważenie reakcji opinii publicznej. Zwłaszcza w czasach, kiedy wreszcie te rozmaite liczne skandale zaczynają tę partię trochę przytapiać. Jeszcze nie w sposób zdecydowany, ale jednak 30-33 proc. poparcia w sondażach to nie jest 45-48 proc. jeszcze sprzed kilku miesięcy. Myślę, że Obajtek stał się w tej chwili balastem - powiedział Cimoszewicz.

