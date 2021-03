Nie tylko Obajtek. Mieszkanie na osiedlu Awangarda kupił też wiceprezes PKN Orlen

Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej", jesienią 2018 r. Daniel Obajtek wraz z partnerką Pauliną Salą kupili apartament na ekskluzywnym osiedlu Awangarda, które firma Profbud wybudowała na warszawskim Bemowie.

"GW": Apartament na osiedlu Awangarda zakupił nie tylko Obajtek, ale i wiceprezes PKN Orlen Adam Burak

Obajtek i Sala mieli zapłacić 1,3 mln złotych, czyli 6,9 tys. zł za metr kwadratowy, a więc znacznie poniżej ceny rynkowej. Jak czytamy w "GW", to również o blisko połowę mniejsza kwota niż ta, którą według cennika dewelopera należało zapłacić za podobne apartamenty (12,5 tys. zł za mkw.). Na kupnie 187-metrowego apartamentu prezes Obajtek i Sala zaoszczędzili zatem około 1 mln zł. Pół miliona wpłacili od razu, a pozostałe 800 tys. zaplanowali spłacać w dużych ratach (nawet 150 tys. zł) do końca 2019 roku.

"Wyborcza": Obajtek kupił apartament w Warszawie za pół ceny

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", mieszkanie na osiedlu Awangarda zakupił również bliski współpracownik Obajtka. Mowa o Adamie Buraku, który od lutego 2020 r. jest wiceprezesem PKN Orlen ds. marketingu i promocji, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. komunikacji korporacyjnej w tej samej spółce.

"Burak kupił mieszkanie miesiąc po Obajtku, za 115 mkw. zapłacił nieco ponad 900 tys. zł - czyli 7,9 tys. zł za metr kwadratowy. Cena podana w cenniku przez dewelopera to 12,5 tys. zł. To oznacza, że mieszkanie zostało wycenione na 1,4 mln zł, a więc rabat dla Buraka wyniósł pół miliona złotych To nie koniec korzystnych warunków - połowę kwoty za mieszkanie deweloper rozłożył mu na kilkadziesiąt rat do spłaty w ciągu blisko siedmiu lat" - piszą Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz, dziennikarze "GW" i autorzy tekstu o "taśmach Obajtka". Ustalili też, że poza Obajtkiem i Burakiem, firma Profbud zaproponowała tak korzystne rozłożenie płatności jeszcze jednej osobie - w tym przypadku na 10 lat.

Profbud jest sponsorem Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud w Krośnie i fundatorem kompleksu sportowego Profbud Arena. W 2018 roku, a więc w czasie, gdy mieszkania zakupili tam Obajtek i Burak, sponsorem akademii został Orlen. Na stronie akademii widnieje informacja, że PKN jest sponsorem strategicznym, a sponsorem głównym jest należąca do grupy Orlen Energa.

Profbud: Nie ma dla nas żadnego znaczenia światopogląd oraz wykonywana profesja naszych klientów

Do publikacji "GW" o nieruchomości zakupionej przez Obajtka, odnieśli się już przedstawiciele firmy Profbud. W oświadczeniu przesłanym redakcji portalu Gazeta.pl deweloper twierdzi, że "średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł za metr kwadratowy, natomiast średnia cena za mkw. wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 mkw. we wspomnianej inwestycji wyniosła 7961 zł".

"Ceny i harmonogramy płatności na zakup mieszkania są ustalane indywidualnie w toku prowadzonych negocjacji w zależności m.in. od nabywanej nieruchomości, jej lokalizacji, wielkości, a także umiejscowienia względem trasy S8, na której na tym odcinku nie znajdują się ekrany akustyczne" - dodano. Profbud wskazuje też, że według raportów firmy Emmerson Evaluation i NBP "średnie ceny lokali mieszkalnych na warszawskim Bemowie wynosiły średnio około 7 tys. złotych za metr kwadratowy".

"Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że firma PROFBUD co roku sprzedaje kilkaset lokali. Nie ma dla nas żadnego znaczenia światopogląd oraz wykonywana profesja naszych klientów. Wszystkie transakcje zawierane są na ogólnych zasadach rynkowych i przyjętej polityki cenowej firmy" - podkreślił deweloper.