Ryszard Terlecki pytany o Obajtka: "To jest sprawa Orlenu". Dziennikarz: Ale to prezes go wychwalał

Wciąż jest gorąco wokół sprawy majątku Daniela Obajtka. O sprawę ewentualnych nieprawidłowości, o których informują media oraz posłowie opozycji, pytana była przez dziennikarza TVN24 Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS.

- Zdecydowanie pan prezes Obajtek odnosi ogromne sukcesy, jeśli chodzi o zarządzanie Orlenem. To są, można powiedzieć, rekordowe zyski, niespotykane w historii tej spółki, więc z całą pewnością można powiedzieć, że jest osobą bardzo sprawną i odpowiednią na tej funkcji - mówiła posłanka.

O to, czy prokuratura powinna zbadać kwestię majątku Obajtka, Radomir Wit z TVN24 zapytał też o wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. - To jest sprawa Orlenu, proszę pytać rzecznika Orlenu - powiedział krótko Terlecki.

- Ale to prezes wychwalał pana Obajtka - odparł dziennikarz.

Chodzi o wywiad, którego Jarosław Kaczyński udzielił pod koniec stycznia tygodnikowi "Sieci". - Ma ogromne możliwości, ma niezwykłą determinację i coś takiego, co daje pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Aurę, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu - mówił wówczas.

Posłowie opozycji zapowiadają, że temat majątku prezesa Orlenu nieprędko zniknie z mediów. Michał Szczerba w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił, że wyjaśnień wymagają nie tylko sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych Obajtka, ale też doniesienia "Gazety Wyborczej", z których wynikało, że jako wójt Pcimia prowadził przedsiębiorstwo. - To wszystko powoduje, że ten tydzień będzie tygodniem Obajtka. Będziemy mieć posiedzenie Sejmu, które się zaczyna jutro i będziemy chcieli te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Również te wątpliwości - bo dostajemy takie informacje - jak to jest możliwe, że osoby, które były zobowiązane do kontroli jego oświadczeń majątkowych czy też stanu posiadania, odnajdują się w tej chwili w jego bezpośrednim otoczeniu w spółce Orlen lub w spółkach zależnych - mówił Szczerba.