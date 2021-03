KO zakłada zespół śledczy ws. prezesa PKN Orlen. Tomczyk: Daniel Obajtek wysłał nam groźby

Szef klubu KO Cezary Tomczyk poinformował, że on i poseł PO Marek Sowa otrzymali w ostatnich dniach list od pełnomocnika prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

- Pan Obajtek wysłał nam groźby, pan Obajtek nam grozi, że jeśli nie zaprzestaniemy zajmowania się jego osobą, to będziemy musieli zapłacić 50 tys. zł. Panie prezesie Obajtek, czy panu jeszcze nie jest mało? Czy naprawdę kolejne 50 tys. zł chciałby pan przeznaczyć na kolejny pałac czy kolejne mieszkanie? - komentował Tomczyk.

Ponad 90 mln zł dotacji dla spółek powiązanych z Danielem Obajtkiem

Jak dodał, w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej powstanie specjalny zespół śledczy, na którego czele stanie poseł PO Marek Sowa. - Ten zespół będzie działał, aż wreszcie zajmą się sprawą niezależne służby, niezależna prokuratura i niezależne sądy - zaznaczył Cezary Tomczyk.

Według szefa klubu KO "na czele Orlenu stoi człowiek, który w żaden sposób nie może wyjaśnić pochodzenia swojego majątku, który, jak zostało udowodnione, wydawał siedmiokrotnie więcej, niż zarabiał".

"Żadna nieruchomość nie zostanie ukryta"

- W 1999 r. Daniel Obajtek nabył 70-metrowe w Myślenicach. Nie znajdziecie państwo tego w oświadczeniu majątkowym za 2003, ani za 2004 r. [Obajtek był wówczas radnym gminy Pcim - red.]. Czy już wówczas Daniel Obajtek ukrywał majątek, tak jak to miejsce dzisiaj? - mówił Marek Sowa.

- W 2005 r. nabył 13-arową działkę w Kopalinie za 80 tys. Ze swoimi wspólnikami TT Plast nabyli dwie działki w Piwniczej Zdroju za ponad 100 tys. zł, jego udział wyniósł pewnie 25 tys. zł. Nabył również drugie mieszkanie w Myślenicach za 130 tys. zł - dodał.

Obajtek o dworku: "Kupiłem za swoje pieniądze. Robi się wielki wrzask"

Jak stwierdził poseł PO, "wiele kwestii nie jest ujawnionych w oświadczeniach majątkowych". Marek Sowa poinformował, że przedmiotem analiz przez posłów KO jest obecnie kilkadziesiąt kolejnych działek.

- Żadna nieruchomość Daniela Obajtka nie zostanie ukryta - zapowiedział Sowa.

Portal Newsweek.pl podał w ubiegłym tygodniu, że łączna szacunkowa wartość nieruchomości, które należały lub należą do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, to ok. trzech mln zł. Daniel Obajtek jako wójt Pcimia (był nim w latach 2006-2015) zarabiał rocznie ponad 100 tys. zł. P

"Newsweek" wylicza mieszkania i posiadłości Obajtka i jego rodziny