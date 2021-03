Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na RPO. "Zdecydowałem się kandydować"

- Zdecydowałem się na kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to ważna funkcja, duża odpowiedzialność. Jestem do tej funkcji przygotowany z wykształcenia i pracy zawodowej. (...) Jeśli zostanę Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będę się starał pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, przekonań politycznych czy zapatrywań światopoglądowych - powiedział kandydat PiS na urząd RPO.

Bartłomiej Wróblewski jest doktorem prawa, specjalizującym się w prawie konstytucyjnym, a także posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jest jednym z polityków podpisanych pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia przepisów aborcyjnych, a podczas rozprawy reprezentował wnioskodawców. To właśnie wskutek rozpatrywania tego wniosku TK orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją.

Cała procedura ruszyła od nowa

We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy, dlatego na podstawie przepisów obecnej ustawy dalej sprawuje on urząd.

W lutym nie udało się wybrać nowego RPO - większość sejmowa poparła Piotra Wawrzyka, jednak Senat odrzucił jego kandydaturę, dlatego cała procedura rusza od nowa. Elżbieta Witek wyznaczyła nowy termin zgłaszania kandydatów. Można to robić do 19 marca.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu.