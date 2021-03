Zobacz wideo Wiceminister Soboń o kupnie Polska Press przez Orlen

Nowe informacje o nieruchomościach Daniela Obajtka. Krakowska "Gazeta Wyborcza" pisze o sprawie apartamentu, który kupił w Warszawie w 2018 roku.

Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, Obajtek wraz z partnerką (która zasiada w radach nadzorczych m.in. Lotosu) kupili apartament na ekskluzywnym osiedlu Awangarda na warszawskim Bemowie. Deweloper Profbud reklamował je jako "wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi". Mieli za mieszkanie zapłacić 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. To znaczenie poniżej ceny rynkowej oraz blisko połowa kwoty, jaka była w cennikach dewelopera za podobne apartamenty (12,5 tys. za mkw).

Na kupnie 187-metrowego apartamentu zaoszczędzili zatem około 1 mln zł. Pół miliona wpłacili od razu, a pozostałe 800 tys. zaplanowali spłacać w dużych ratach (nawet 150 tys. zł) do końca 2019 roku.

Profbud jest sponsorem Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud w Krośnie i fundatorem kompleksu sportowego Profbud Arena. W 2018 roku sponsorem akademii został Orlen. Na stronie akademii widnieje informacja, że PKN jest sponsorem strategicznym, a sponsorem głównym jest należąca do grupy Orlen Energa.

Prezes Profbudu Paweł Malinowski pytany o transakcję przez "Wyborczą" powiedział, że nie pamięta szczegółów i prosi o wysłanie pytań mailem. Także prawnik Obajtka nie odpowiedział na pytania dziennikarzy i poprosił o maila argumentując, że jest weekend.

Doniesienia skomentował poseł PO Marcin Kierwiński. "Prezes Orlenu kupuje luksusowy apartament na warszawskim Bemowie z upustem... W tym samym czasie Orlen zostaję sponsorem piłkarskiej pasji dewelopera. Znów przypadek...." - napisał.

Majątek Obajtka

"Newsweek" poinformował w piątek, że łączna wartość nieruchomości, które należały lub należą do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, to ok. trzech mln zł. Jak wylicza tygodnik, Obajtek, gdy był wójtem Pcimia, kupił dwa mieszkania w Myślenicach. Jedno z nich obecnie należy do byłej żony.

Obajtek jest również posiadaczem 270-metrowej posiadłości w Stróży, której wartość szacował przed siedmioma laty na 150 tys. zł. "Newsweek" informuje, że obecnie taki budynek może być wart nawet pięć razy więcej. Tygodnik podaje, że do Daniela Obajtka należy również "willa w Sasinie" przeznaczona na wynajem o powierzchni 120 m2, na którą w 2011 r. miał wziąć ponad pół miliona złotych kredytu. Kredyt na ponad 460 tys. zł miał również wziąć na zakup domków letniskowych w Kopalinie. Właścicielem działki z domkami ma być obecnie brat prezesa PKN Orlen.