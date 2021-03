KO zapowiada nowe informacje ws. Daniela Obajtka. W tle 90 milionów. "Nie mogę się doczekać poniedziałku"

Zobacz wideo Wiceminister Soboń o kupnie Polska Press przez Orlen

"Trzeba przyznać, że Pan Obajtek koncertowo kompromituje Kaczyńskiego, PiS i różnych fundatorów Ludzi Roku! Warto dodać, że to dopiero początek. Nie mogę się doczekać poniedziałku" - napisał na Twitterze Dariusz Joński.

KO przedstawi informacje na temat dotacji przyznawanych dla spółek powiązanych z Danielem Obajtkiem

"Budują wielki mit menadżera Obajtka, a w tym czasie spółki powiązane z nim otrzymują ogromne dotacje, kiedy państwo PiS powierza mu ważne funkcje. Skontrolowaliśmy z Michałem Szczerbą dofinansowania spółek z nim powiązanych" - dodaje w niedzielnym wpisie polityk i zaprasza na poniedziałkową konferencję prasową.

Dziennikarze WP.pl zapytali posła Koalicji Obywatelskiej o szczegóły. Polityk przyznał, że przez ostatnie dwa tygodnie posłowie analizowali dofinansowania spółek powiązanych z Danielem Obajtkiem. Różne instytucje państwowe miały udzielać dofinansowań lub dotacji na projekty byłego wójta Pcimia. - Skala środków finansowych, która była kierowana do spółek powiązanych z Obajtkiem, była olbrzymia. Ujawnimy to wszystko na początku tygodnia - zapowiada.

Z zapowiedzi materiału na stronie "Newsweek Polska" wynika, że prywatne spółki powiązane z Danielem Obajtkiem dostały od państwa i samorządu zarządzanego przez PiS ponad 90 milionów złotych dotacji.

"Daniela Obajtka nie da się przykryć. To troublemaker. On PiS-owi zgotował piekło"

Dariusz Joński mówi dalej, że to niemożliwe, by Daniel Obajtek, który jako wójt Pcimia zarabiał 100 tys. złotych rocznie, miał wówczas majątek warty trzy miliony złotych. - Gdyby Daniel Obajtek nie miał nic do ukrycia, to zorganizowałby konferencję prasową, rzucił papierami na stół i pokazał, że na wszystko ma pokrycie. Tymczasem mijają kolejne dni, a pan Obajtek nie prostuje medialnych publikacji i informacji ujawnianych przez posłów opozycji - dodaje.

Posłowie KO przed domem brata prezesa Orlenu. Ten do nich wyszedł

Poseł, mówiąc o nowych ustaleniach stwierdził, że Jarosław Kaczyński, jako wicepremier ds. bezpieczeństwa, wiedział o wszystkich zarzutach pod adresem prezesa Orlenu - albo nie wiedział, co ma świadczyć o ogromnej słabości służb specjalnych. Daniel Joński dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje przykryć tę aferę proponując tzw. Nowy Ład. - Wybierają najgorszy możliwy moment. Obajtka nie da się przykryć. To troublemaker. On PiS-owi zgotował piekło - mówi.

Daniel Obajtek pytany o cenę swoich zegarków. "Trzeba odjąć dwa zera"