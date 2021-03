"Nowy ukŁad", "Stary Bałagan". Politycy opozycji i dziennikarze komentują zapowiedź nowego programu PiS

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało klip, który zapowiada ogłoszenie Nowego Ładu. Pełna prezentacja programu PiS ma odbyć się w przyszłą sobotę.

Spot z Kaczyńskim i Morawieckim. PiS ogłosił 10 głównych haseł Nowego Ładu

Część komentatorów zwraca uwagę, że wstępny program został zaprezentowany pod szyldem partyjnym, a nie rządowym. "Ciekawe że Nowy Ład jest prezentowany jako program partii, a nie rządu. Nawet strona internetowa jest w domenie PiS. Albo idą wybory, albo PiS nie chce pozwolić Solidarnej Polsce i Porozumieniu na grzanie się w tym cieple..." - zauważył Krzysztof Berenda z RMF FM.

"Czyli PiS już nawet nie ukrywa, że Nowy Ład to nie jest program rządu tylko program partii. Dalej uważacie, że nie będzie wyborów?" - podkreślił Łukasz Pawłowski z Instytutu Badań Spraw Publicznych.

"Dopiero co koalicjanci PiS w Zjednoczonej Prawicy mówili, że kwestia Nowego Ładu wymaga jeszcze dyskusji i ostatecznego porozumienia, a już dziś rano w transmisji pokazano wydrukowaną książeczkę z programem?" - komentuje natomiast Radomir Wit, dziennikarz TVN24.

Sobotnią prezentację krótko skomentowała Dominika Długosz z "Newsweeka". "PiS zaprezentowało hasła. I właściwie tyle w tej sprawie" - napisała.

Nowy Ład PiS. Lubnauer: Przyspieszyli w związku aferą Obajtka?

"Nie wiem, czy Nowy Ład PiS-u chwyci czy nie. Ale partia Kaczyńskiego znowu tworzy spójną ramę narracyjną dla różnych swoich propozycji programowych. Uaktualnia swoją wielką opowieść. Na opozycji ciągle tego brakuje. Najbliżej był chyba Trzaskowski z Nową Solidarnością" - stwierdza Adam Traczyk, komentator i publicysta z think tanku Global.Lab.

Część opozycji twierdzi natomiast, że PiS próbuje prezentacją Nowego Ładu przykryć sprawę Daniela Obajtka i opisywanych w mediach nieruchomości prezesa Orlenu.

"PiS zapowiada już na dziś ogłoszenie Nowego Ładu, czy to w związku z aferą Obajtka tak przyśpieszyli?" - pisze Katarzyna Lubnauer.

Próbę przykrycia sprawy prezesa PKN Orlen sugeruje też poseł Michał Szczerba.

Do sprawy Obajtka odnosi się również Barbara Nowacka, która prześmiewczo pisze o "Nowym ukŁadzie".

"W #nowyukŁad, co dziś PiS zapowiada, jest sekcja 'Rodzina i dom w centrum życia'. To już wiemy jak to będzie wyglądało. Oczywiście dla ludzi PiS" - komentuje posłanka.

"Polski Nowy Ład. Słyszeliście coś bardziej bezczelnego w czasach PiS-chaosu, którego efektem są tysiące zmarłych i setki tysięcy chorych? Upadające firmy i strajkujące kobiety? Nowe slajdy są, i owszem, ale zza nich kiwa do nas rączka prezesa: witajcie w moim Starym Bałaganie" - kpi z kolei Rafał Grupiński z KO.

"Chcecie zobaczyć Polski Nowy Ład? Pojedźcie do Pińczowa, w Świętokrzyskie. Mały powiatowy szpital przekształcony od wczoraj w wyłącznie covidowy. Dyrektor musi prosić mieszkańców o wpłaty: 'Aparaty do terapii tlenowej mogą się okazać niewystarczające'" - komentuje posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz.

Nowy Ład. Klip z Morawieckim i Kaczyńskim

Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, godna płaca, sprawiedliwy rozwój, rodzina i dom w centrum życia, silne rolnictwo, przyjazna szkoła i kultura, dobry klimat dla firm, czysta energia i czyste powietrze, bezpieczeństwo cybernetyczne, zapewnienie godnego życia seniorom - to część z tematów, które mają zostać ujęte w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości. Nowy Ład ma zostać zaprezentowany na konwencji w sobotę 20 marca. W sobotę 13 marca PiS zaprezentował klip, który zapowiada ogłoszenie programu. W klipie szef PiS wicepremier Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przekonują, że rząd prawicy dotrzymuje słowa, a w trakcie pandemii udało się uratować 5 mln miejsc pracy, przeznaczając 200 mld złotych pomocy dla firm. Politycy zapowiadają, że realizacja Nowego Ładu przyspieszy rozwój Polski.