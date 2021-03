- Tam, gdzie są pochowane szczątki naszych bohaterów wydobytych z ziemi, gdzie miały być na zawsze nieznane, obok są pochowani ich mordercy, którzy działali w służbie okupanta, struktur mających zniszczyć Polskę - powiedział na antenie Polskiego Radia Antoni Macierewicz.

Macierewicz chce dekomunizacji grobów na Powązkach

Szef podkomisji smoleńskiej wyjaśnił, że jest pewien, iż w dekomunizację grobów włączą się odpowiednie struktury państwa, zwłaszcza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewoda mazowiecki. Jednak włączą się w rozwiązanie tej kwestii, tylko jeśli będzie silna presja i potrzeba społeczna. - Chodzi o to, by Powązki Wojskowe stały się dobrem ogólnonarodowym, a nie własnością miasta, które w zależności od układu politycznego podejmuje takie lub inne decyzje, a dzisiaj ciągle utrudnia rozwiązanie tej kwestii – wyjaśnił. Macierewicz chce, by w miejsce grobów powstało mauzoleum żołnierzy wyklętych.

Merta do Błaszczaka: W Podkomisji Macierewicza źle się dzieje. Zarządzić audyt

Kiedy Macierewicz chciałby rozpocząć dekomunizację?

Antoni Macierewicz nie powiedział w radiu, kiedy dokładnie chciałby dokonać dekomunizacji cmentarza. Na Powązkach zostali pochowani m.in. gen. Wojciech Jaruzelski, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Zygmunt Berling czy Julian Marchlewski.

Rafał Trzaskowski odpowiada Macierewiczowi

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie pomysłu Antoniego Macierewicza. - Rząd polski opiekuje się grobami wojennymi, na których spoczywają żołnierze wszystkich armii. Nikomu nie przyszło do głowy tego kwestionować. Nawet zaborcy nie niszczyli cmentarzy i grobów zmarłych, którzy stawali przeciw nim - powiedział "Gazecie Wyborczej" Trzaskowski. Prezydent Warszawy podkreślił, że kontrowersyjne groby już kilka lat temu zostały zasłonięte drzewami. - Rozumiem, że PiS będzie chciało swoją politykę historyczną prowadzić również na cmentarzach. Sami sobie wystawiają świadectwo swoimi pomysłami – dodał.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że nie są prowadzone działania nad przejęciem zarządu na Powązkach.

