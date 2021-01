W poniedziałek decyzja ws. obostrzeń. "Sytuacja nie wskazuje na to, by konieczne było zaostrzenie"

W piątek odbyło się posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak mówił rzecznik rządu, "nie było dyskusji na temat dodatkowych restrykcji, jeżeli chodzi o rządowy zespół zarządzania kryzysowego". - Raczej jest dyskusja wokół tego, czy podtrzymywać obecne obostrzenia, ewentualnie czy zmodyfikować je w taki sposób, by częściowo je zmniejszyć - zaznaczył.

Piotr Müller zastrzegł, że obostrzenia mogą zostać zaostrzone, jeśli "dane epidemiczne z dnia na dzień pogorszyłyby się". - W tej chwili sytuacja epidemiczna nie wskazuje na to, by zaostrzenie obostrzeń było konieczne - ocenił.

- Ważą się dwie wartości: związane z kwestią uruchomienia pewnych sektorów gospodarki, z kwestią edukacji, ale z drugiej strony z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, z którą mamy do czynienia w Europie - wyjaśniał Piotr Müller. Rzecznik rządu przyznał, że znaczenie ma nie tylko liczba wykrytych w Polsce zachorowań, ale również dane dotyczące osób przebywających w szpitalach.

Szefowa KE: Krajom nie wolno samodzielnie negocjować umów ws. szczepionek

Koronawirus w Polsce

W ciągu ostatniej doby testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 8 790 osób. Zmarły 332 osoby, z których 60 osób chorowało na Covid-19, a 272 osoby miały choroby współistniejące i były zakażone patogenem. Od czwartku wyzdrowiały 8 983 osoby.

W szpitalach hospitalizowanych są 16 774 osoby. Do respiratorów podłączonych jest 1 616 pacjentów, którzy chorują na Covid-19.

Ministerstwo Zdrowia: 8 790 zakażeń koronawirusem

Liczba osób zaszczepionych przeciw Covid-19 wzrosła w Polsce do 188 956 osób. Do tej pory do Polski dotarło 697 320 dawek szczepionki Pfizer/Biontech. Do szpitali rozdysponowano 204 375 dawek.

Od marca ubiegłego roku testy laboratoryjne wykazały w Polsce 1 365 645 zakażeń koronawirusem. Zmarły 30 574 osoby.