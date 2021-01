TVP Info porównała zamieszki na Kapitolu do działań opozycji. RPO Adam Bodnar interweniuje

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

6 stycznia po godzinie 22 na Twitterze TVP Info został opublikowany wpis na temat zamieszek na Kapitolu w USA. Jego treść wywołała liczne kontrowersje.

REKLAMA

"#USA Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja" - napisał publiczny nadawca.

W sprawie tej interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wystosował list do prezesa zarządu TVP Jacka Kurskiego oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego.

RPO chce wyjaśnień i przeprosin od TVP. Przypomniał o śmierci Pawła Adamowicza

"Należy wskazać, że agresywne zachowanie uzbrojonych osób z pewnością nie można porównać do zachowań polskiej opozycji. Tym samym wskazana informacja, nawet jeśli uznać ją za opinię, nie jest rzetelna i adekwatna. W związku, z czym wprowadza ona w błąd obywateli. Jest to szczególnie istotne w komunikacji za pośrednictwem portalu Twitter, który ogranicza liczbę znaków w przekazywanych publikacjach. Oznacza to, że według nadawcy publicznego najważniejszą, wyselekcjonowaną do publikacji, informacją w tym zakresie jest niezrozumiałe dla odbiorcy utożsamienie polskiej opozycji parlamentarnej z agresywnymi zamieszkami i użyciem broni" - czytamy w listach Adama Bodnara.

RPO ostrzegł, że działania telewizji publicznej mogą wywoływać negatywne emocje wobec parlamentarzystów, a w konsekwencji prowadzić do agresji zarówno wobec nich samych, jak i ich sympatyków.

USA. Nie żyje policjant ranny podczas zamieszek na Kapitolu

"Tragicznym przykładem, który potwierdza, że negatywny przekaz medialny może eskalować i prowadzić do drastycznych konsekwencji, jest zamach na życie zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza. Przypomnieć w tym kontekście należy, że jakiekolwiek uwagi skierowane pod adresem TVP S.A. w tamtej sytuacji spotkały się z – finansowaną ze środków publicznych – bezprecedensową próbą zamknięcia ust krytykom poprzez skierowanie powództw cywilnych do sądu bądź aktów oskarżenia. Pamiętając o strategii działania TVP, wystąpienie takie kieruję do Pana Prezesa jednak w odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita Polska" - napisał Adam Bodnar do Jacka Kurskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do prezesa zarządu TVP o opublikowanie przez TVP wyjaśnień i przeprosin w tej sprawie i wyciągnięcie sankcji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za opisywaną publikację. Przewodniczącego KRRiT poprosił z kolei o zbadanie sprawy i "zastosowanie środków przewidzianych prawem w odniesieniu do Spółki, która swoim działaniem narusza zadania i obowiązki nadawcy publicznego".

Trump o szturmie na Kapitol: Haniebny czyn, jestem oburzony przemocą

TVP Info promuje film dokumentalny "Pucz"

Choć wspomniany wpis TVP Info został szeroko skrytykowany, nadawca publiczny nie ustaje w publikowaniu treści, w których porównuje działania opozycji do zachowania osób biorących udział w zamieszkach na Kapitolu. 7 stycznia na Twitterze telewizji publicznej pojawiły się wpisy o takiej treści jak: "Opozycja chce zamieszek jak w Waszyngtonie? »Mogą znaleźć się szaleńcy«", czy "Analogia do polskiej rzeczywistości jest zdaniem @wybranowski więcej niż oczywista". Na antenie TVP Info wyemitowano także film dokumentalny pt. "Pucz". Mówi on o wydarzeniach w Sejmie, które miały miejsce w grudniu 2016 roku. Posty promujące ten materiał pojawiły się w mediach społecznościowych telewizji publicznej.