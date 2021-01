Sprawa Sławomira Nowaka. CBA zatrzymało kolejne trzy osoby - wśród nich warszawski biznesmen

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że do zatrzymań dokonanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego doszło na terenie Podkarpacia, Małopolski i Pomorza. Zatrzymani podejrzewani są o korupcję, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy.

CBA zatrzymało kolejne osoby w śledztwie przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Usłyszą zarzuty korupcji

Wśród zatrzymanych są Łukasz Z., były prezes jednej z warszawskich spółek, w której udziałowcem jest Sławomir Nowak, Paweł G., wiceprezes małopolskiej spółki świadczącej usługi z zakresu inżynierii, architektury i geoinformacji, oraz Grzegorz W., przedsiębiorcą prowadzący firmę świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym związanych z działalnością Sławomira Nowaka. Przedstawienie zarzutów zatrzymanym nastąpi po tym, gdy zakończą się czynności śledczych związane przeszukaniami. Śledczy podejmą również decyzję co do środków zapobiegawczych. Zarzuty, które usłyszy trójka zatrzymanych, dotyczą działań podejmowanych w czasie, w którym Sławomir Nowak pełnił funkcję szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie (Ukrawtodor).

Sławomir Nowak został zatrzymany w lipcu 2020 r.

Prokuratura poinformowała, że na czwartek 7 stycznia zaplanowano kolejne czynności procesowe z udziałem Sławomira Nowaka. Niewykluczone, że były minister transportu usłyszy nowe zarzuty. Sławomir Nowak został zatrzymany w lipcu 2020 roku w związku z podejrzeniem korupcji oraz prania brudnych pieniędzy. Nowak miał czerpać korzyści z korupcji od października 2016 do września 2019 roku.

Śledczy twierdzą, że w czasie pełnienia swojej funkcji na Ukrainie były minister transportu nielegalnie przyjmował pieniądze przy zamówieniach na budowę dróg. W procederze miał brać udział także przedsiębiorca z Gdańska oraz były szef jednostki GROM. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku wspólnie z prokuratorami Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej w Kijowie oraz Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy.