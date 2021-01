Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podjął temat aborcji podczas mszy świętej odprawianej w uroczystość Objawienia Pańskiego w katedrze na Wawelu.

- Są ludzie, którzy chcą proponować referenda w sprawie legalności aborcji, ale przecież w sprawach tak wielkich i świętych, jakimi jest zwłaszcza ludzkie życie, nie wolno tworzyć referendów, tak samo jak się referendów nie urządza w sprawie czy dwa i dwa jest cztery - mówił duchowny.

Abp. Marek Jędraszewski: Dzisiejsi Herodowie skupieni są na własnym "ja"

Arcybiskup stwierdził, że "zwykły rozum" mówi o tym, iż "w tych sprawach się nie dyskutuje i nie większość ma decydować, większość w sensie demokratycznym, czy ktoś może żyć, czy nie".

- Każde życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, to wtedy mamy już do czynienia z człowiekiem, który - jeśli pozwolimy - będzie się rozwijał, będzie wrastał - mówił Jędraszewski.

Duchowny mówił także o osobach, które "w niezaplanowanym dziecku widzą dla siebie śmiertelne zagrożenie". Zdaniem arcybiskupa stanowią one współczesną analogię do króla Heroda.

- To, co już jest w łonie matki, określają na różne możliwe sposoby, żeby nie powiedzieć, że jest to dziecko, które domaga się opieki i miłości. Dzisiejsi Herodowie skupieni są na własnym "ja" i na tzw. samorealizacji, a wszystko, co temu "ja" zagraża, jawi się jako wróg, którego należy usunąć z przestrzeni własnego życia - mówił Jędraszewski.

Abp Wojciech Polak: Referendum ws. aborcji jest sprawą błędną

Podobne stanowisko zajął w tej sprawie metropolita gnieźnieński, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który był gościem telewizji Polsat News.

- Referendum i opowiadanie się za życiem czy przeciw życiu jest sprawą błędną. Jako ludzie wierzący opowiadamy się za życiem. Papież wraca ostatnio często do tego tematu, kiedy mówi wprost, że to nie jest kwestia religijna, tylko ogólnoludzka. To kwestia obrony człowieka i jego praw - mówił Polak.

Zapytany o to, jak ocenia decyzję o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, odpowiedział, że "to są decyzje rządowe, na które Kościół nie ma żadnego wpływu".

- Ja uważam, że przede wszystkim jako Kościół i jego duchowny i wierny jestem zobowiązany do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bez znaczenia jakie prawo będzie w tym względzie obowiązywać. Istotą jest rola Kościoła w przypominaniu tej prawdy i wychowywaniu ludzkich sumień, by tą prawdą się kierowały - skomentował prymas Polski.

