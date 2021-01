Opozycja komentuje zamieszki na Kapitolu. "PiS się będzie żegnał z władzą podobnie"

Zamieszki na Kapitolu wybuchły po wiecu Donalda Trumpa, podczas którego powiedział, że nigdy nie uzna zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Efektem tych słów było wtargnięcie wyborców Trumpa na teren Kapitolu. Trwające obrady Kongresu zostały przerwane. W czasie zamieszek zginęły cztery osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

