Duda ma własny pomysł na kandydata na RPO. "Jan Maria Rokita zna politykę i jej realia"

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, po raz trzeci kandyduje na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W dwóch poprzednich głosowaniach kandydatka popierana przez kilkaset organizacji społecznych i kilka partii opozycyjnych była jedyną zgłoszoną osobą, ale jej kandydaturę odrzucił PiS.

Teraz chce kandydować po raz trzeci - i tym razem mają być też inni na stanowisko RPO. Kandydatem klubu Prawa i Sprawiedliwości jest wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS Piotr Wawrzyk. Kandydatem PSL i Konfederacji jest z kolei Robert Gwiazdowski (który kilka lat temu proponował likwidację urzędu RPO). Teraz swój pomysł na możliwego kandydata przedstawił prezydent Andrzej Duda.

"Mam nietypową propozycję"

W wywiadzie dla Interii zapytany o pomysł na przełamanie impasu wokół wyboru RPO Duda stwierdził, że "to jest zasadniczo decyzja parlamentu".

- Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita - powiedział Duda. Rokita przez lata był jednym z liderów Platformy Obywatelskiej, w tym kandydatem partii na premiera. W 2007 roku wycofał się z aktywnej polityki, ale komentuje wydarzenia w prasie i telewizji. Chwalił zmiany w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzane przez PiS i deklarował głosowanie na kandydatów tej partii w ostatnich wyborach.

- Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny.

- powiedział Duda. Dopytany, czy to "realna kandydatura" stwierdził, że "nikt z tych, którzy decydują w tej sprawie nie podejmuje tego wątku", ale on uważam, że "warto byłoby go jednak rozważyć".