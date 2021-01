Prezydent Andrzej Duda: Nie wyobrażam sobie, żebym się zaszczepił przed rodzicami

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny odniósł się do kwestii szczepień przeciwko koronawirusowi. W rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim zadeklarował, kiedy sam chce poddać się zabiegowi.

- Miałem przez internet długie spotkanie z ekspertami w tej dziedzinie, którzy twierdzili, że ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Rząd przygotował pewne reguły, które obowiązują wszystkich i ja też się do nich stosuję. - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Stwierdził, że powinien zostać zaszczepiony wraz z ludźmi w wieku 49 lat. - Jak przyjdzie ten moment, to zostanę zaszczepiony - zadeklarował prezydent. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami. To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia - dodał.

Prezydent o szczepieniach celebrytów: Cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy

Głowa państwa odniosła się też do głośnej w ostatnich dniach akcji szczepienia aktorów, celebrytów i polityków. Jak zareagował, kiedy dowiedział się, że niektórzy zostali zaszczepieni poza kolejnością? - Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy - stwierdził Andrzej Duda.

Przyznał też, że nie zna szczegółowo sytuacji osób, które zostały zaszczepione. - Generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł - stwierdził prezydent.

Prezydent do kwestii szczepień odnosił się wielokrotnie. W wigilię minionych świąt Bożego Narodzenia oświadczył, że on sam, jako ozdrowieniec "jeśli się zaszczepi, to w ostatniej kolejności". - Jeśli tylko będzie taka możliwość, bez odbierania szczepionki komuś bardziej potrzebującemu, oczywiście się zaszczepię, uważam, że tego wymaga w tej sytuacji zdrowy rozsądek - podkreślał.

Wcześniej Andrzej Duda przyznał, że zaszczepi się, choć nie lubi, gdy ktoś "operuje igłą w okolicach ramion, przedramion czy jakiejkolwiek części ciała".