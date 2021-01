PO chce miliona szczepień tygodniowo. Grodzki: To cztery fiolki na punkt. Zmieszczą się w kopercie

Platforma Obywatelska domaga się od rządu zorganizowania miliona szczepień w tygodniu. Miałoby to, zdaniem polityków PO, doprowadzić w ciągu kilkunastu tygodni do osiągnięcia odporności populacyjnej. - Gdyby każdy z tych 6 tysięcy punktów zaszczepił 24 osoby dziennie, to daje 144 tysiące zaszczepionych w jednym dniu w Polsce. W tygodniu prawie milion - wyliczał we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

