Leszek Miller przyznał, że zaszczepiła się także jego żona. "Jak kochasz żonę, to musisz ją chronić"

- Jeżeli słyszę, że jakaś grupa chętnych pracowników białego personelu czeka, to uważam, że oczywiście bardziej powinni to być oni. Z drugiej strony komisja, która badała sytuację w Centrum Medycznym powinna jednoznacznie określić: nikt się nie wpychał, nikt nikogo nie wyrzucał z kolejki. To była próba wykorzystania dodatkowej próby szczepionek przed Nowym Rokiem i została zrealizowana - powiedział w Radiu Zet Leszek Miller. Jak podkreślił, jeśli ktoś ma przepraszać za sytuację ze szczepieniami poza kolejką, to tylko ci, którzy "organizują akcję".

REKLAMA

Zobacz wideo Szczepienia na WUM poza kolejnością. Posobkiewicz: To nauczka dla innych

Leszek Miller: Zaszczepiliśmy się z żoną

Były premier przyznał, że w placówce WUM zaszczepił się razem z żoną. - Wnuczka się nie zaszczepiła z tego, co wiem, ale moja żona jest taką samą pacjentką, jak ja, Centrum Medycznego WUM. Razem tam należymy i razem się zaszczepiliśmy - powiedział. - Jak kochasz swoją żonę, to musisz ją chronić - dodał.

Miller stwierdził, że jeśli nabędzie odporność to poświęci "swoje weekendy na pracę ochotniczą dla Centrum Medycznego WUM".

***