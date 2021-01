Od października 2020 roku pracuje Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, kierowany przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jego obrady są utajnione. Jak donosi "Rzeczpospolita", do końca miesiąca poznamy wyniki prac rządowej jednostki. Mają to być "nowe rekomendacje dla rządu i premiera w zakresie bezpieczeństwa".

