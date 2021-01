Morawiecki zapowiada "nowy polski ład". Tylko "najpierw zwalczmy pandemię"

Mateusz Morawiecki w poniedziałek wieczorem odpowiadał na swoim Facebooku na pytania dotyczące szczepień i przebiegu epidemii w Polsce. - Bardzo gorąco zachęcam do tego szczepienia (...) Zarazy poprzednich wieków - ospa, odra, zostały zażegnane dzięki programom szczepień. Warto się z tą historią szczepień, z nauką, z medycyną zapoznać. Ja wierzę w naukę, wierzę w medycynę - mówił.

REKLAMA

Morawiecki o "nowym polskim ładzie". "Będzie odpowiedzią na bolączki"

Morawiecki dodał, że nie wiadomo jeszcze, czy obowiązujące do 17 stycznia obostrzenia zostaną przedłużone, ale ma się to wyklarować pod koniec tego tygodnia. - Musimy ostrożnie obserwować sytuację, aby uchronić jak najwięcej miejsc pracy. Wiemy, że gwałtownie wzbierająca fala epidemii wywołuje trudne i paniczne reakcje, nie mówiąc o tym, ze później prowadzi do wysokiej liczby zgonów - powiedział premier, wskazując, że "zamrożonych jest trzydzieści kilka branż, a reszta gospodarki pracuje na całkiem niezłych obrotach".

Przemysł i - w wielu miejscach - handel. Pracują na lepszych obrotach niż nam się wydawało

- dodał.

Morawiecki zapowiedział też "nowy polski ład", którym ma być zbiorem planów inwestycyjnych i rozwiązań, które mają pomóc w odbudowie gospodarki.

Chcemy go jak najlepiej zaadaptować do rzeczywistości, w której inwestorzy prywatni, przedsiębiorcy boją się inwestować (...) Najpierw zwalczmy pandemię, to najbliższe cztery, pięć miesięcy, a potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze i powrót branż do pewnej popandemicznej normalności

- powiedział.

Sądzę, że ten polski nowy ład będzie właśnie taką odpowiedzią na te bolączki, na problemy, które wraz z epidemią zawitały do naszego życia społecznego, ale także do naszych okoliczności gospodarczych, bo bardzo wielu naszych przedsiębiorców wpadło w kłopoty, w turbulencje

- wskazał Morawiecki. Zachęcał też do przestrzegania obowiązujących obostrzeń. - Mądry Polak niech będzie przed szkodą. Dzisiaj widzimy trzecią falą wokół nas. Boimy się tej trzeciej fali. Być może ona już jest w Polsce, ale powoli wzbiera - mówił w sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku.