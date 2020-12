Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. "Czekają nas kolejne wyrzeczenia"

"Był to rok pełen wyrzeczeń, dramatów i cierpienia. Z głębokim współczuciem obejmuję myślą rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. Niech nowy rok przyniesie Państwu pocieszenie i ukojenie" - mówił prezydent Andrzej Duda w noworocznym orędziu wygłoszonym w czwartek wieczorem.

REKLAMA

Jak dodał, "my, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem". "Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie. Wszystkim Państwu, drodzy Rodacy, serdecznie za to dzisiaj dziękuję" - zaznaczył Andrzej Duda.

Życzenia noworoczne 2021. Krótkie rymowanki i wierszyki na nowy rok

Prezydent podziękował lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom i wszystkim służbom medycznym, żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom innych służb mundurowych, wolontariuszom, nauczycielom i przedsiębiorcom.

Uratowanie milionów miejsc pracy Polek i Polaków to jeden z największych sukcesów tego mijającego roku. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom – dzięki przeznaczeniu ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm – udało się mimo kryzysu nie dopuścić do powrotu masowego bezrobocia. Działania te muszą być kontynuowane w nadchodzącym roku, szczególnie w odniesieniu do branż, które zostały najmocniej dotknięte skutkami pandemii

- przekonywał Andrzej Duda.

Polityk podziękował też Polakom za udział w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jak stwierdził, "rekordowa frekwencja daje silny demokratyczny mandat".

Noworoczne orędzie Andrzeja Dudy

Andrzej Duda w swoim orędziu zapowiedział, że czekają nas "kolejne wyrzeczenia podczas najbliższych miesięcy i trudnych zmagań z epidemią".

Rozpoczęliśmy właśnie narodową kwarantannę. Podejmujemy ten wysiłek, bo wiemy, że tylko zdecydowane działania zahamują rozwój epidemii. Jesteśmy mądrym, odpowiedzialnym narodem i jestem przekonany, że ze zrozumieniem podejdziemy do niezbędnych ograniczeń, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas. (...) Ufamy, że szczepionka pozwoli uporać się z pandemią i pomoże nam wrócić do normalności

- mówił.

Czy szczepionki są bezpieczne? WHO odpowiada na najważniejsze pytania

Prezydent dodał też, że "od wielu miesięcy angażował się w działania, które miały zapewnić Polakom szybki dostęp do szczepień przeciwko COVID-19". Zaapelował, by skorzystać ze szczepionki i wskazał, że jest "skuteczna i bezpieczna". Zapowiedział, że sam weźmie udział w Narodowym Programie Szczepień.

Andrzej Duda: Oczywiście ja także poddam się szczepieniu na COVID

Witamy nowy 2021 rok z nadzieją. Ufamy, że będzie lepszy. Wkraczamy w niego mądrzejsi o trudne doświadczenia. Musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i zachowania. Życie codzienne w czasach pandemii mocniej niż dotychczas uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego jest to także czas wielkiej serdeczności, otwartości, gotowości do niesienia pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi. Życzę Państwu, żeby to dobro pozostało z nami i w nas także po zakończeniu pandemii

- zaznaczył Andrzej Duda.