TVP publikuje materiał o inwestycji PKP. Komisja Europejska odpowiada: 1,4 mld zł to fundusze UE

W środę na portalu tvp.info opublikowano tekst pod tytułem "Trzynastometrowa tarcza drąży tunel w Łodzi. 'To będzie kolejowe metro'". W artykule poinformowano, że rozpoczęło się drążenie tuneli kolejowych, których zadaniem będzie połączenie dworca Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Przytoczono wypowiedzi ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka czy prezesa PKP Ireneusza Merchela. "Inwestycja za ponad 1,7 mld zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe" - napisali autorzy tekstu. Tak też materiał podpisano na twitterowym koncie tvp.info.

REKLAMA

Komisja Europejska komentuje materiał TVP

Na portalu społecznościowym do tej informacji postanowiła odnieść się Komisja Europejska. "Warto dodać brakującą w Państwa materiale informację, że 1,4 mld zł z łącznej sumy 1,7 mld zł to fundusze UE. Cieszymy się, że inwestycja przyczyni się do rozwoju nie tylko Łodzi, ale także całego regionu łódzkiego" - napisała.

W czwartek rano taką informację można znaleźć również na końcu tekstu: "Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego ponad 1,4 mld zł to dofinansowanie wspólnotowe".

Przypomnijmy, 21 grudnia w "Wiadomościach" TVP został wyemitowany materiał na temat Gwiazdy Betlejemskiej. Do zilustrowania wykorzystano fragment filmu "Żywot Briana" grupy Monty Pythona, który parodiuje wizytę Trzech Króli u Jezusa. Fragment ten mogli zobaczyć jedynie telewidzowie. W sieci, na stronie TVP, zamieszczono materiał Kingi Kwiecień już bez kontrowersyjnej sceny.

Parodia wizyty Trzech Króli w TVP. Pokazano scenę z "Żywotu Briana"