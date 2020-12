WZLOTY

Miejsce nr 5: Szymon Hołownia

2020 rok nie kończy się dla byłego dziennikarza-celebryty tak, jak sobie zakładał. To nie on wygrał czerwcowo-lipcowe wybory prezydenckie. Powodów do narzekań też jednak nie ma - z wynikiem 13,87 proc. zajął trzecie miejsce w pierwszej turze, a prawie 2,7 mln zdobytych głosów to wielki kapitał na start politycznej kariery. 2020 rok Hołownia nie kończy jako przegrany wyborów prezydenckich, tylko (wedle sondaży) jako trzecia siła polskiej sceny politycznej. Ma pod sobą prężnie działające stowarzyszenie, think-tank, a ostatnio także partię. To dużo, niektórzy mówią, że za dużo, ale być może dzięki temu Hołowni uda się uniknąć losu Janusza Palikota, Ryszarda Petru czy Roberta Biedronia, którzy ze swoimi projektami politycznymi nie potrafili przetrwać w wielkiej polityce dłużej niż jedną kadencję.

Miejsce nr 4: Rafał Trzaskowski

Chyba największy wygrany spośród wszystkich przegranych wyborów prezydenckich po 1989 roku. Co prawda w decydującej rozgrywce nie zdołał pokonać Andrzeja Dudy, ale jego ponad 10 mln głosów było trzecim wynikiem w historii prezydenckich elekcji w III RP. Lepsze wyniki uzyskali tylko wspomniany Duda oraz Lech Wałęsa w 1990 roku (10,6 mln głosów). Trzaskowski z miejsca stał się nieformalnym liderem opozycji i naturalnym kandydatem do najwyższych urzędów w przypadku przejęcia przez nią władzy. Jest jednak jedno, poważne "ale". Prezydentowi Warszawy nie udało się optymalnie zdyskontować rewelacyjnego wyniku wyborczego, a jego ruch obywatelski Wspólna Polska, który miał stanowić nową jakość i wielki atut obozu opozycyjnego, okazał się konceptem raczej teoretycznym niż praktycznym, czego nie kryją już nawet politycy Platformy Obywatelskiej.

Miejsce nr 3: Ursula von der Leyen

Dla Unii Europejskiej był to prawdopodobnie najtrudniejszy rok w jej dotychczasowej historii. Szalejąca pandemia koronawirusa, wywołany nią kryzys gospodarczy, a oprócz tego jeszcze bardzo trudne negocjacje brexitowe z Wielką Brytanią. Wszystko to w pierwszym pełnym roku urzędowania nowej szefowej Komisji Europejskiej. Na każdym ze wspomnianych trzech pól roiło się od problemów i przeszkód. Mimo tego, Unia Europejska 2020 rok kończy z funkcjonującym ogólnoeuropejskim programem szczepień przeciwko koronawirusowi, zatwierdzonym budżetem UE na lata 2021-27 i antykryzysowym Instrumentem na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz porozumieniem ws. umowy handlowej z Wielką Brytanią. We wszystkich tych obszarach kluczową rolę odgrywała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Von der Leyen kryzysowy 2020 rok może więc z pewnością zaliczyć do udanych.

Miejsce nr 2: Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin

To było bardzo wyboiste dwanaście miesięcy dla Zjednoczonej Prawicy. Targana wewnętrznymi konfliktami w trakcie najtrudniejszego roku w historii III RP koalicja rządząca ostatecznie zachowała jedność i utrzymała się u władzy. 2020 rok pokazał jednak, że układ sił w obozie rządzącym i polityczna rzeczywistość nad Wisłą bezpowrotnie się zmieniły. Wszystko za sprawą Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Ich Solidarna Polska i Porozumienie po wyborach parlamentarnych zyskały podmiotowość i dzięki korzystnej arytmetyce sejmowej zaczęły decydować o kursie koalicji rządzącej, niejednokrotnie przyprawiając Jarosława Kaczyńskiego o ból głowy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości próbował osłabiać dwóch pozostałych liderów Zjednoczonej Prawicy i rozbijać ich partie, ale wszystkie próby zakończyły się fiaskiem. 2020 rok Ziobro i Gowin kończą jako ci politycy, którzy decydują o przyszłości obozu władzy. To zaś oznacza kolejny niełatwy rok dla Nowogrodzkiej.

Miejsce nr 1: Joe Biden

Bez wielkiej przesady można napisać, że amerykański polityk jest autorem największej - a przez wielu również najbardziej wyczekiwanej - zmiany w 2020 roku. To on w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pokonał urzędującego w Białym Domu od czterech lat Donalda Trumpa. I to pokonał w sposób nie pozostawiający złudzeń - w głosach elektorskich 306:232, a w głosowaniu powszechnym 81,27 do 74,22 mln. Najtrudniejsze jednak dopiero przed Bidenem. Stany Zjednoczone są pogrążone w walce z koronawirusem, którą na razie dotkliwie przegrywają. Ponadto, gospodarka wymaga naprawy po arcytrudnym 2020 roku. Wreszcie wzmocnienia wymaga cała amerykańska demokracja oraz jej liczne instytucje, które czteroletnia kadencja Trumpa nadwątliła, choć nie zdołała zniszczyć. Wreszcie Biden będzie musiał odbudować pozycję Ameryki w świecie Zachodu i naprawić relacje z sojusznikami, które Trump lekkomyślnie i notorycznie osłabiał.

UPADKI

Miejsce nr 5: Robert Biedroń

2020 rok miał być przełomowy dla byłego prezydenta Słupska. W wyborach prezydenckich Biedroń chciał odbudować swoją polityczną pozycję, którą 2019 rok mocno nadszarpnął – m.in. z powodu przyjęcia (wbrew wcześniejszym obietnicom) mandatu europosła, słabego wyniku Wiosny w eurowyborach i kontrowersji wobec samej partii (np. dotyczących jej sprawozdań finansowych). Rzecz w tym, że najpopularniejszy do niedawna polityk lewicy poniósł w prezydenckiej elekcji sromotną klęskę, a jego wynik 2,22 proc. (432 tys. głosów) był po prostu tragiczny, czego nie kryli nawet najbliżsi współpracownicy Biedronia. – Wynik wyborów prezydenckich nie jest idealny. Daleko mu nawet do dobrego. Ale prawdziwy polityk ma to do siebie, że potrafi cieszyć się z sukcesu, jak i pogodzić się z tym, że poniósł porażkę. Jestem natomiast przekonany, że wyniki sondażowe Lewicy będą lepsze niż te Roberta Biedronia – mówił w „Porannej Rozmowie Gazeta.pl” tuż po pierwszej turze poseł Tomasz Trela, szef sztabu wyborczego Biedronia. Nieudana prezydencka elekcja, to jednak niejedyny problem Biedronia w 2020 roku. W lutym zarejestrowana została partia o nazwie Nowa Lewica. W jej skład wejdą SLD i Wiosna. Politycy i działacze Lewicy nie ukrywają, że to symboliczny koniec projektu Biedronia, który powstawał przecież w kontrze do Sojuszu i tzw. starej lewicy.

Miejsce nr 4: Łukasz Szumowski

Jak opisać 2020 rok byłego szefa resortu zdrowia? Najkrócej i najdosadniej byłoby chyba: od bohatera do zera. Wiosną tego roku Szumowski z każdym dniem piął się w rankingach politycznej popularności i zaufania. Był opoką i wizytówką rządu w starciu z nieznanym i bardzo groźnym przeciwnikiem – epidemią koronawirusa. Jego podkrążone oczy i notoryczne zmęczenie stały się znakami rozpoznawczymi i dowodem na poświęcenie w walce z zarazą. Idylliczny obraz profesora nie przetrwał jednak długo. Szereg publikacji prasowych ujawnił błędne decyzje w resorcie przy wydatkowaniu państwowych pieniędzy oraz niejasne powiązania biznesowe ministra i jego rodziny. Krystaliczny wizerunek rozpadł się jak domek z kart. Tuż przed jesienną falą epidemii Szumowski uciekł z tonącego okrętu i usunął się w cień. Prawdę mówiąc, tak było lepiej i dla niego, i dla rządu Zjednoczonej Prawicy.

Miejsce nr 3: Aleksandr Łukaszenka

Ponad ćwierć wieku niepodzielnych rządów na Białorusi. Zaplanowane na sierpień tego roku wybory prezydenckie miały być dla Łukaszenki wyłącznie formalnością. Okazały się wszystkim, tylko nie formalnością. Sfałszowanie elekcji w sposób szokujący nawet dla Białorusinów rozpętało ogólnokrajowe antyrządowe protesty, które trwają już od pięciu miesięcy. – To jest gra o przetrwanie, o przeżycie. Dosłowne przetrwanie i dosłowne przeżycie. Mówimy o 66-letnim polityku, który ostatnie 26 lat, czyli większość swojego życia zawodowego, spędził na stanowisku prezydenta niewielkiej, dość hermetycznej i odgrodzonej od świata republiki. Niemniej cały ten czas był niepodzielnym jej władcą – mówił we wrześniu w rozmowie z Gazeta.pl Michał Kacewicz, dziennikarz od lat specjalizujący się w tematyce wschodniej i autor biografii Łukaszenki.

Protesty mocno osłabiły pozycję Łukaszenki i jego reżimu. – Białoruskie władze muszą mieć świadomość, że Białorusini nie zaakceptują dalszych rządów prezydenta Łukaszenki. Nie wybaczą i nie zapomną mu jego zbrodni. Nasze umysły się zmieniły, nasze spojrzenie na świat również – przekonywała we wrześniu na łamach Gazeta.pl liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Dzisiaj na Białorusi wykuwa się mit założycielski nowej Białorusi, a dni Łukaszenki – nawet w wariancie, w którym przetrwa antyrządowe protesty – są policzone. – Putin domaga się od Łukaszenki, żeby rozpoczął proces stopniowego, nie rewolucyjnego, przekazywania władzy – ocenił w grudniowym wywiadzie dla Gazeta.pl dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. I dodał: – Putin domaga się od Łukaszenki, żeby rozpoczął proces stopniowego, nie rewolucyjnego, przekazywania władzy.

Miejsce nr 2: Jarosław Kaczyński

Wydawać by się mogło, że 2020 rok dla lidera Zjednoczonej Prawicy nie był zły. Po zażartej walce udało się uzyskać reelekcję Andrzeja Dudy i utrzymać Pałac Prezydencki, a polska gospodarka jak na razie zaskakująco dobrze znosi kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Paradoks polega na tym, że choć Kaczyński utrzymał kontrolę nad Polską, to stracił kontrolę nad koalicją rządzącą. Zarówno Porozumienie, jak i Solidarna Polska dały się w minionych dwunastu miesiącach mocno we znaki prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Formacja Jarosława Gowina zablokowała przeprowadzenie tzw. wyborów kopertowych 10 maja, natomiast partia Zbigniewa Ziobry o mało nie doprowadziła do rozpadu rządu przy okazji rekonstrukcji i negocjacji nowej umowy koalicyjnej. W dodatku ziobryści bieżący rok zakończyli bezpardonową krytyką Unii Europejskiej i negocjującego w Brukseli kształt nowego unijnego budżetu premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Kaczyński usiłował spacyfikować zarówno środowisko Gowina, jak i Ziobry, ale w obu przypadkach poniósł klęskę i dzisiaj losy większości rządzącej zależą nie od PiS-u, ale od dwóch mniejszych koalicjantów. W tych okolicznościach mit o politycznej wszechmocy prezesa Kaczyńskiego na prawicy odszedł do lamusa.

Jakby tego było mało, prezes PiS-u tej jesieni kilkukrotnie sam zadał dotkliwy cios Zjednoczonej Prawicy. To on doprowadził do rozłamu w PiS-ie z powodu będącej jego oczkiem w głowie „Piątki dla zwierząt”. To również on wygłosił szokujące oświadczenie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, w którym de facto wzywał obywateli do rozwiązań siłowych na ulicach polskich miast. Wreszcie jako wicepremier ds. bezpieczeństwa w rządzie nie tylko nie był w stanie upilnować ministra Ziobry (wspomniana szarża Solidarnej Polski przeciwko UE i premierowi Morawieckiemu), ale także zażegnać potężnego kryzysu wizerunkowego wokół policji. W drugiej połowie roku z każdym miesiące w PiS-ie coraz głośniej mówiło się o tym, że wódz nie jest już nieomylny i nie ma takiego posłuchu jak kiedyś. Decyzje Kaczyńskiego są spóźnione, złe albo zupełnie oderwane od realiów. Prezes, który przez lata był strategicznym atutem PiS-u i całej prawicy oraz ostatnią instancją rozwiązywania sporów, pod koniec 2020 roku jest największym balastem obozu władzy. A to nie wróży dobrze na najbliższą przyszłość.

Miejsce nr 1: Donald Trump

Bezsprzecznie największy przegrany mijających dwunastu miesięcy. Trump kompletnie nie poradził sobie z zatrzymaniem epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, lekceważąc zagrożenie i opinie licznych ekspertów. Efekt jest taki, że Stany Zjednoczone są najciężej dotkniętym przez wirus SARS-CoV-2 krajem na świecie – prawie 20 mln przypadków i niemal 350 tys. ofiar śmiertelnych. Nie przeszkodziło to Trumpowi kpić z samej epidemii czy noszenia maseczek. Nie poradził sobie też tak dobrze, jak myślał z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Cena za to była najwyższa z możliwych – porażka w listopadowych wyborach prezydenckich z kandydatem Demokratów Joe Bidenem. I to porażka dotkliwa – różnicą ponad 7 mln głosów w głosowaniu powszechnym i 74 głosami elektorskimi. Jednak sama porażka to jeszcze nie koniec. Do (niechlubnej) historii przejdzie niewątpliwie podważanie przez Trumpa wyniku wyborów bez podawania jednoznacznych dowodów na poparcie takich oskarżeń, otwarte mówienie o nieuznaniu wyniku elekcji czy nawet groźba nieopuszczenia Białego Domu. Kadencja Trumpa kończy się dokładnie tak, jak wyglądała przez ostatnie cztery lata – skandalem. Ale dzisiaj chyba już nikogo to nie dziwi.