Robert Gwiazdowski już oficjalnie kandydatem PSL i Konfederacji na RPO. "Roztropne centrum"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL mówił podczas konferencji prasowej, że za kandydaturą Gwiazdowskiego przemawiają m.in. jego poglądy w sprawie pomocy dla przedsiębiorców. Stwierdził, że ze zgłoszonym kandydatem ludowców łączy również aktywność w zakresie okrągłego stołu wokół wymiaru sprawiedliwości. Zgorzelski określił Gwiazdowskiego jako "kandydata roztropnego centrum".

PSL przedstawił swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodał, że Robert Gwiazdowski jest także zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, które są zapisane w programie PSL. Kandydat ludowców na RPO powiedział, że jest gotowy do debaty z innymi kandydatami.

We wtorek o godzinie 16.00 mija termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość proponuje na to stanowisko wiceministra spraw zagranicznych i posła Piotra Wawrzyka. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska powiedziała, że ma on bogaty dorobek naukowy dotyczący kwestii praw człowieka i obszarem tym zajmuje się także pracując w resorcie dyplomacji.

Lewica ponownie zgłosiła kandydaturę prawniczki Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która jest koordynatorką do spraw strategicznych postępowań sądowych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W Sejmie już dwukrotnie głosowano nad wyborem nowego RPO. W obu przypadkach kandydatką była Rudzińska-Bluszcz, ale tej kandydatury nie popierał PiS. We wtorek rano na antenie "Trójki" wybór rzecznika komentował Ryszard Terlecki. - Nie przesądzam niczego. Mamy swojego kandydata i ten kandydat zapewne uzyska większość sejmową. Wtedy zobaczymy jak się zachowa Senat, czy będzie możliwa większość, która pozwoli wybrać rzecznika - mówił wicemarszałek Sejmu.

We wrześniu upłynęła 5-letnia kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zgodnie z prawem będzie on pełnił funkcję do czasu wybrania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.