Robert Gwiazdowski kandydatem PSL i Konfederacji na RPO? "Tak"

Robert Gwiazdowski, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków i gospodarki, ma być kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Zainteresowany odniósł się do doniesień Onetu w krótki sposób. "Tak ;)" - napisał zapytany o sprawę na Twitterze. Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego nie informują o kandydaturze Gwiazdowskiego. Sprawę skomentował za to jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. - Jutro o 10:45 zaprezentujemy na konferencji prasowej w Sejmie wspólnego kandydata PSL i Konfederacji na RPO - napisał Bosak.

Kim jest Robert Gwiazdowski?

Robert Gwiazdowski to ekonomista, ekspert Centrum im. Adama Smitha ds. podatków, publicysta i komentator specjalizujący się w tematyce gospodarczej. Jest wykładowcą Uczelni Łazarskiego. Występował w licznych programach emitowanych na antenie TVN, TVP, Polsat News. W latach 2006-2007 był prezesem Rady Nadzorczej ZUS, należał także do zespołu Badań i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W swojej karierze ma też projekty polityczne - jest twórcą ruchu Polska Fair Play, który wystartował w zeszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdobył ok. 75 tys. głosów - 0,54 proc. w skali kraju.

Gwiazdowski zajął też stanowisko w sprawie aborcji. "Konstytutywnym elementem wolności jest przecież odpowiedzialność za własne decyzje i czyny. Rozerwanie związku między wolnością a odpowiedzialnością prowadzi z jednej strony do przekraczania granic wolności przez uprawnionych, a z drugiej do ograniczania wolności przez uzurpatorów - czyli państwo. Dlatego prawo kobiety do dokonania aborcji nie jest kwintesencją wolności w jej klasycznym rozumieniu. Wolność miała wtedy, jak zdejmowała majtki" - pisał w tekście pt. "Kiedy zaczyna się życie".

PiS ma kandydata na RPO

Robert Gwiazdowski będzie konkurował o urząd RPO z przynajmniej jednym kandydatem. Na stanowisko rzecznika został bowiem oficjalnie zgłoszony Piotr Wawrzyk. Popieranego przez PiS wiceministra spraw zagranicznych Anita Czerwińska - rzeczniczka partii - określiła jako "wybitnego fachowca z bogatym dorobkiem naukowym".

Czytaj też: RPO interweniuje ws. działań policji podczas "Dziadów" pod domem Kaczyńskiego. "Zaniepokojenie"

Kandydatką na RPO ma też być też mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której wniosek dwukrotnie został już odrzucony przez Sejm. Popierana przez ponad tysiąc organizacji społecznych kandydatka ma zostać zgłoszona przez Lewicę. Ona sama przyznała jednak niedawno, że zastanawia się, czy kandydować ponownie.

Czas na zgłaszanie kandydatur mija we wtorek 29 grudnia.