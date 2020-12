W najnowszym sondażu Polska 2050 Hołowni z największym spadkiem. Pięć partii w Sejmie

Zobacz wideo Coraz bliżej do koła poselskiego Polski 2050 Szymona Hołowni

Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 33,2 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych - wynika z nowego sondażu IBRIS dla WP.pl. To wynik nieznacznie poniżej (0,8 pkt procentowego) poprzedniego sondażu. Jednak poparcie dla partii od jesieni utrzymuje się na niższym poziomie - wcześniej było to ok. 40 proc.

Sondaż. PiS na prowadzeniu, Polska 2050 z największym spadkiem

Na kolejnym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 23,6 proc. Tu także nie ma znaczącej zmiany - poparcie wzrosło o 0,2 pkt procentowego.

Trzecia jest Polska 2050 Szymona Hołowni - i tu mamy do czynienia z najpoważniejszą zmianą i największym spadkiem w tym sondażu. Na partię chciałoby zagłosować 9,1 proc. badanych. To spadek o 5,3 pkt procentowego. Polska 2050 nieznacznie wyprzedza Lewicę, na którą zagłosowałoby 8,9 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt procentowego). Do Sejmu dostałoby się jeszcze PSL z wynikiem 6 proc. Poniżej progu spadła Konfederacja, która uzyskała 4,5 proc. poparcia w sondażu - o 0,5 pkt procentowego poniżej wyniku z wcześniejszego badania.

14,7 proc. uczestników sondażu nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.

Sondaż IBRIS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 21-22 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.