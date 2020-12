Szczepienie przeciwko koronawirusowi. Andrzej Duda: Jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności

Andrzej Duda udzielił wywiadu "Gościowi Niedzielnemu", rozmowę omówiła Polska Agencja Prasowa. -Chorowałem na COVID-19, więc nabyłem odporności; jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności - powiedział w rozmowie z katolickim pismem Duda.

REKLAMA

Jak działają szczepionki? Co znajduje się w ich składzie?

Andrzej Duda: Zachęcam do szczepienia

- Uważam, że szczepienie nie powinno być obowiązkowe, ale słuchając ekspertów, myślę, że dobrze byłoby, aby jak największa część społeczeństwa, uodporniła się na koronawirusa. Jeśli może to w sposób bezpieczny nastąpić przez szczepionkę, to zachęcam do szczepienia - powiedział.

Prezydent o szczepionkach mówił także we wtorek na antenie Polsat News. - Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem, jeżeli ktoś operuje igłą w okolicach moich ramion, przedramion czy jakiejkolwiek części ciała. Taka jest prawda i wszyscy, którzy pobierali ode mnie krew, wiedzą o tym. Są takie sytuacje, gdy czy ktoś jest entuzjastą szczepień, czy nie jest, powinien takiej akcji [szczepień - red.] się poddać - mówił prezydent. - Jest tylko kwestia, w jakiej kolejności będą szczepieni ozdrowieńcy. Jeśli tylko będzie taka możliwość, bez odbierania szczepionki komuś bardziej potrzebującemu, oczywiście się zaszczepię, uważam, że tego wymaga w tej sytuacji zdrowy rozsądek - podkreślał.

Zobacz wideo Duda: Oddałem osocze i wszystkich Was, ozdrowieńców, do tego zachęcam!

Adam Niedzielski: 96,2 procent gmin jest zabezpieczona punktami szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że 96,2 procent gmin jest zabezpieczona punktami szczepień - to gwarancja szczepienia dla 98,5 procent populacji. Minister napisał na Twitterze, że jest to wynik dodatkowego naboru Narodowego Funduszu Zdrowia. Prace nad organizacją punktów szczepień trwają w pozostałych 94 gminach. W tym tygodniu Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BioNTech. Wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Oznacza to, że szczepienia w Unii Europejskiej rozpoczną się w niedzielę 27 grudnia.

Produkcja, bezpieczeństwo i kontrola jakości szczepionek. Jak to przebiega w praktyce?

Szczepienia w Polsce będą dobrowolne. Polski rząd podkreśla, że warto się zaszczepić, a szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed kolejnymi falami pandemii. Celem strategicznym zapisanym w Narodowym Programie Szczepień jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku.

Jako pierwsi zostanie zaszczepiona tak zwana grupa zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.