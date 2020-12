Koalicjanci "ciągle wierzgają" Kaczyńskiemu. Prezes PiS nie chce dzielić się subwencją

Zobacz wideo Zakaz przemieszczania się w sylwestra niekonstytucyjny? Co na to premier?

Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy, w skład której wchodzą m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin, ma się zebrać po Nowym Roku. O czym będą rozmawiać politycy? Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że w agendzie znalazły się takie tematy jak sytuacja pandemiczna czy plany programowe koalicjantów. Nie ma w niej jednak mowy o podziale subwencji budżetowej.

Zjednoczona Prawica zapowiadała projekt o wtórnym podziale subwencji. Tematu nie ma

Ustawa o partiach politycznych, która obowiązuje obecnie, mówi, że subwencje z budżetu państwa dostaje partia polityczna, która "w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów". Działacze Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry startowali z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza, że nie mają prawa do pieniędzy. Zjednoczona Prawica zapowiadała już w sierpniu, że podejmie prace nad projektem ustawy, która umożliwi wtórny podział subwencji. Ustanowienie prawa, które pozwoliłoby na sprawiedliwy podział funduszy między koalicjantów, zapisano nawet w umowie koalicyjnej PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia. Mimo to prezes PiS nie spieszy się z rozwiązaniem tej sprawy.

- Jarosław Kaczyński nie jest skory do tego, żeby dzielić się milionami z koalicjantami, którzy ciągle mu wierzgają - powiedzieli WP politycy PiS.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Kaczyński nie chce przyspieszać realizacji zobowiązania, które nie podoba się działaczom PiS. Podział subwencji między koalicjantów mógłby także ułatwić Solidarnej Polsce i Porozumieniu wybicie się na niepodległość. Groźbę opuszczenia Zjednoczonej Prawicy działacze SP formułowali jeszcze w grudniu, gdy Polska negocjowała z Unią Europejską w sprawie budżetu na lata 2021-2027 i zasady "pieniądze za praworządność".

