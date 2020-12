Jarosław Kaczyński planuje przejść na emeryturę. Morawiecki: Mam nadzieję, że tak tylko sobie zażartował

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" został zapytany, czy żałuje swojej wypowiedzi o odwrocie koronawirusa. Premier słowa te wygłosił krótko przed wyborami i namawiał do udziału w nich. - Proszę pamiętać, że te słowa padły w konkretnym momencie walki z pandemią, gdy niemal na całym świecie walka z wirusem była coraz bardziej skuteczna. Tygodniowe dane z Polski wskazywały, że liczba nowych zakażeń spada, gdy udało nam się opanować duże ogniska koronawirusa na Śląsku. Było to w czasie, gdy ludzie głośno domagali się otwierania kolejnych sektorów gospodarki, a zdecydowana większość krajów rezygnowała z restrykcji - powiedział premier.

Dysponując dzisiejszą wiedzą, być może dobrałbym te słowa ostrożniej, ale to nie zmienia faktu, że w tamtym czasie były one prawdziwe. To jednak przeszłość. Każdy wie, jak coś zrobić, po fakcie. Być profesorem analizy wstecznej to oczywiście ciekawe zajęcie, ale nie dla polityków, a w szczególności nie dla mnie

- podkreślił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Wymiar sprawiedliwości czeka na usprawnienie

- Praźródłem słabości Polski był brak kapitału i słabość polskich instytucji - stwierdził szef rządu pytany o sytuację Polski w czasie globalnych zmian. - Dlatego staramy się naprawiać instytucje, czego przykładem jest chociażby uszczelnienie systemu podatkowego czy elektronizacja służby zdrowia i usług publicznych. Ale wiele instytucji wciąż czeka na usprawnienie, np. wymiar sprawiedliwości. Bo słaby wymiar sprawiedliwości jest kulą u nogi chcącego się rozwijać państwa. Także wzrost gospodarczy jest, ceteris paribus [łac. pozostałe rzeczy będące równymi], niższy przy słabym systemie sprawiedliwości - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu stwierdził w wywiadzie, że w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ma konfliktu, tylko "twórcze napięcie". Odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział w tym tygodniu, że wystartuje na szefa Prawa i Sprawiedliwości po raz ostatni.

Jarosław Kaczyński "tylko sobie żartował"?

- Jeżeli tylko COVID minie, to będzie kongres i wybory w PiS. Tym razem jeszcze będę kandydował, ale na pewno ostatni raz - powiedział prezes PiS. - Warto wierzyć starym, wielkim instytucjom. Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej - to byłaby decyzja partii, w której jest teraz dużo młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby mnie doskonale zastąpić - dodał.

Kaczyński w wywiadzie dla "Rz". Oskarża PO o "lewacki ekstremizm"

Morawiecki podkreślił w "Rz", że będzie "gorąco namawiał prezesa, by to nie był ostatni raz, by nadal integrował i wytyczał kierunki działania Zjednoczonej Prawicy". - Prezes Jarosław Kaczyński był, jest i pozostanie gwarantem naszej skuteczności i jedności - powiedział premier. Zapytany o odejście Kaczyńskiego na emeryturę w wieku 75 lat, Morawiecki odparł: - Mam nadzieję, że tak tylko sobie zażartował.

Jarosław Kaczyński ma obecnie 71 lat. Zgodnie ze statutem partii kadencja prezesa PiS trwa cztery lata.

Morawiecki jako orędownik praw kobiet

Premier przekonywał również, że "mocno leżą mu na sercu prawa kobiet i autentyczne równouprawnienie". - Wiem, że część kobiet, które protestują na ulicach, patrzy na dzisiejszą sytuację wyłącznie przez pryzmat aborcji. Dlatego zależy mi na przypominaniu tej szerokiej gamy rozwiązań społecznych, które zmieniły życie kobiet na lepsze, zwłaszcza matek, ale też kobiet na emeryturach. Wspomnę, chociażby emeryturę matczyną - to na Zachodzie mówi się o nieopłacanej i niewidocznej pracy opiekuńczej kobiet, a my postanowiliśmy ją nie tylko zauważyć, ale też po prostu wynagrodzić - mówił w wywiadzie.

Premier dodał, że "panie mają często trudniej w życiu" i "chciałby to zdecydowanie zmienić".