Prymas o wniosku o uchylenie immunitetu Scheuring-Wielgus: Zachowanie posłanki było naganne

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Może ona usłyszeć zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 25 października w kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu. Joanna Scheuring-Wielgus wraz z mężem podczas nabożeństwa podeszła do ołtarza trzymając transparenty o treści: "Kobieto! Sama umiesz decydować" i "Kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką". Następnie małżonkowie odwrócili się w stronę ołtarza i kapłanów i wyszli z kościoła idąc nawą główną.

Scheuring-Wielgus do Ziobry: Pańskie pohukiwania są co najwyżej śmieszne

Prymas Polski: Naganne i nie na miejscu

- Jeżeli chodzi o kwestię prawną, to rozstrzyga to oczywiście prokuratura i rozstrzygają sądy - stwierdził w środę w Radiu ZET prymas Polski abp. Wojciech Polak.

- Uważam, że przede wszystkim kościół, zwłaszcza liturgia, nie jest miejscem do manifestowania żadnych poglądów. Uważam, że było to naprawdę naganne i nie na miejscu - dodał. Prymas podkreślił, że nie on będzie rozstrzygał, czy rzeczywiście doszło do obrazy uczuć religijnych.

Wniosek o uchylenie immunitetu posłance sformułowała Prokuratura Rejonowa w Toruniu, która twierdzi, że Joanna Scheuring-Wielgus i jej mąż działali złośliwie, obrażając uczucia religijne i znieważając miejsce kultu religijnego. Wśród dowodów tych znalazły się między innymi zeznania kapłanów oraz uczestników mszy. Posłance grozi do 2 lat pozbawienia wolności.