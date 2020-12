Marek Suski: W grupie kolędniczej mógłbym być turoniem. Dokleiłbym sobie brodę

Marek Suski na antenie RMF FM został zapytany o to, czy wraz z Jarosławem Kaczyńskim zamierza się zaszczepić przeciwko COVID-19. - Nie pytałem prezesa o to i chyba nie będzie takiego zbiorowego szczepienia. (...) Chyba też [się zaszczepię - przyp. red.] chociaż pewne obawy mam jednak, bo ta szczepionka chyba do końca jednak nie była... (...) Tu nie chodzi o strach, ale bardzo wielu ludzi się waha. Ja też, ale jak słyszę te wszystkie głupstwa, które opowiadają przeciwnicy szczepionek, że tam jakieś czipy będą, że nas będą kontrolować... - zaśmiał się Suski.

Polityk PiS odniósł się także do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że będzie jeszcze raz kandydował w przyszłorocznych wyborach na prezesa partii. - A co potem? - zapytał go prowadząc rozmowę Robert Mazurek. - Być może prezes będzie z nami jeszcze dłużej - powiedział Marek Suski i na sugestię, że może Kaczyński będzie chciał zostać prezydentem odpowiedział: - Byłby bardzo dobrym prezydentem, gdyby zechciał.

Marek Suski o świętach

Następnie Marek Suski pochwalił się, że sam maluje bombki choinkowe. Podkreślił jednak, że nie namalował takiej z prezesem PiS-u. - Poza bombkami ostatnio namalowałem coś nawiązującego do fresku Leonarda da Vinci "Bitwa pod Anghiari" - powiedział polityk.

Robert Mazurek zapytał Suskiego, czy wciąż jest w sejmowym kole przyjaciół zwierząt, co polityk potwierdził. - A czy zabija pan karpia? - spytał dziennikarz. - Niestety zdarza mi się to raz na święta, ale trudno żeby to zrobił ktoś inny. Żona tego nie będzie robić. (...) U nas na wsi to są niestety tylko takie z wanny na targu. Tam filetów nie sprzedają - powiedział poseł.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił także o tradycji kolędowania. - W grupie kolędniczej mógłbym być turoniem, bo to takie zwierzę. Dokleiłbym sobie brodę - stwierdził. Mazurek stwierdził, że Jan Krzysztof Ardanowski mógłby być turoniem bez charakteryzacji. - Ale rogów nie ma - zaśmiał się Suski.