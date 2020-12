"Sylwester u Kaczora". Rzecznik KGP: Monitorujemy sieć, nie wiemy, jak ludzie zareagują

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

W sylwestrową noc mają obowiązywać szczególne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Od godziny 19 wieczorem do 6 rano będzie można się przemieszczać jedynie w kilku szczególnych sytuacjach. Ograniczona będzie także możliwość organizowania imprez. Wiadomo już, że policja będzie patrolować ulice i wlepiać mandaty tym, którzy nie dostosują się do obowiązujących zasad. Za wyjście z domu w czasie "godziny policyjnej" można dostać mandat w wysokości 500 zł, ale jeśli sprawa trafi do sanepidu, kara może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł.

REKLAMA

Polityk PiS: Kaczyński wyrzuci z rządu każdego, kto powie, że się nie zaszczepi

Sylwester przed domem Kaczyńskiego. "Spontaniczne łamanie rąk", "porcja gazu pieprzowego gratis"

Już dziś wiadomo, że nie wszyscy zastosują się do sylwestrowych obostrzeń. Na Facebooku powstało wydarzenie "Sylwester u Kaczora", które zachęca do tego, aby noc z 31 grudnia na 1 stycznia spędzić przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Sylwester u Kaczora to spontaniczne wydarzenie mające zapewnić nam Polakom niezapomnianą noc sylwestrową. Organizatorzy zapewniają oświetlenie w postaci migających niebieskich świateł oraz spontaniczne łamanie rąk, pałowanie a dla najbardziej wytrwałych porcja gazu pieprzowego gratis

- czytamy w opisie wydarzenia.

Udział w tym wydarzeniu zadeklarowało ponad 9 tys. osób, a kolejne 48 tys. jest nim zainteresowane.

Prawniczka o "godzinie policyjnej" w sylwestra: Bez podstawy prawnej

Rzecznik KGP o "Sylwestrze u Kaczora": Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność

Portal Onet.pl zapytał rzecznika Komendanta Głównego Policji, czy funkcjonariusze przygotowują się na konfrontację z ewentualnymi tłumami przed domem prezesa PiS.

- Monitorujemy sieć, wiemy, że pojawiły się takie sytuacje w sieci, nawołujące w sposób trochę prześmiewczy, na wesoło, ale też na poważnie do wzięcia udziału w tego typu wydarzeniach. Nigdy nie wiemy, jak ludzie zareagują, dlatego jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - powiedział rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Policjant stwierdził, że do 31 grudnia jest jeszcze sporo czasu, a funkcjonariusze będą monitorować to, jak rozwija się sytuacja. Ocenił także, że wątpliwości co do zasadności kar zostały rozwiane, ponieważ do po nowelizacji tzw. ustawy covidowej znowelizowano też kodeks wykroczeń, a do artykułu 116 dodano paragraf 1a, który mówi o zakazach, nakazach i ograniczeniach wprowadzanych na czas epidemii.