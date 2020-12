Za ile podróżują członkowie Prezydium Sejmu? Najdroższy wyjazd do Mongolii Małgorzaty Gosiewskiej

Interia otrzymała wykaz podróży służbowych Prezydium Sejmu IX kadencji. Wynika z niego, że najwięcej kosztowały wyjazdy służbowe Małgorzaty Gosiewskiej, która jest wicemarszałkinią od 12 listopada 2019 roku. Interia pisze o czterech podróżach polityczki Prawa i Sprawiedliwości: do Wilna (103,11 złotych), Mongolii (28 033,75 złotych) i dwa razy na Ukrainę (3338,06 złotych). Łączny koszt podróży Gosiewskiej to 35 325,45 zł.

W rozmowie z Interią wicemarszałkini wyjaśniła, że polityką zagraniczną zajmuje się od lat. Podkreśliła, że "jeździ całe życie" i służbowo, i prywatnie. - W 2020 roku odbywaliśmy zdalne konferencje, w ten sposób utrzymujemy kontakt. (...) Trudno mówić o polityce zagranicznej, kiedy nie śledzi się bezpośrednio sytuacji w danym kraju - zaznaczyła polityczka.

Według danych Centrum Informacyjnego Sejmu dwie podróże odbyła marszałkini Sejmu Elżbieta Witek - do Pragi i Waszyngtonu. Wyjazdy te kosztowały 5904,51 złotych. Podobną kwotę Kancelaria Sejmu przeznaczyła na podróże wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL. Odbył on dwa wyjazdy - do Brukseli i Wilna, których koszt wyniósł 5478,95 złotych.

Za ile podróżowali pozostali wicemarszałkowie?

Włodzimierz Czarzasty odbył jedną podróż służbową, za którą zapłaciła Kancelaria Sejmu. Polityk SLD wziął udział w spotkaniu dot. polityki europejskiej na zaproszenie Fundacji im. Friedricha Eberta w Berlinie. Koszt tego wyjazdu to 645,54 złotych.

Interia zapytała Czarzastego, skąd taka duża różnica między kwotą przeznaczoną na jego podróże, a tą przeznaczoną na wyjazdy Małgorzaty Gosiewskiej. - Sam płacę za siebie, ponieważ w Polsce jest mało pieniędzy. Jeśli ktoś może za siebie zapłacić, powinien to zrobić. Korzystam z pociągów, ale wszyscy posłowie mają darmowe pociągi w ramach wykonywanego mandatu - powiedział polityk.

We wrześniu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej poleciała na spotkanie z Polonią w Szwajcarii. Koszy jej podróży to 3651,04 złotych. Do Lakitelek i Budapesztu pojechał z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS. W tym przypadku Kancelaria Sejmu pokryła wydatki - 1452,39 złotych - na diety, hotele i ubezpieczenia.