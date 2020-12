Mateusz Morawiecki o szczepionkach: Pojawił się głos, że w kwietniu może być nadmiar

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w szpitalu MSWiA w Warszawie, gdzie ma zostać zaszczepiona pierwsza osoba, poinformował, że "w pierwszym tygodniu przyszłego roku Europejska Agencja Leków najprawdopodobniej zatwierdzi drugą szczepionkę, firmy Moderna, którą mamy zamówioną w ilości podobnej do szczepionki firmy Pfizer".

Mateusz Morawiecki: Opracowujemy procedurę, by szczepionki się nie marnowały

- W drugim dniu świąt przyjadą do Polski pierwsze szczepionki. Będziemy najpierw szczepili służby medyczne, które najbardziej tego potrzebują. Święta w tym roku są czasem szczególnym, czasem, który może okazać się punktem zwrotnym, bo właśnie od szczepień może będzie zależeć zwalczenie całego wirusa, pandemii, która masakruje świat - podkreślał Morawiecki. - Dziś nam się może wydawać, że jesteśmy zdrowi, ale zdrowi ludzie też mogą przenosić koronawirusa, zadbajmy więc, aby święta były w wąskim gronie, w gronie najbliższej rodziny - przypominał. Premier stwierdził, że szczepienie będzie największym wyzwaniem logistycznym od wielu lat.

- Może wystąpić taka sytuacja, że grupa, która w danym momencie ma swoją kolejność w szczepieniu, nie będzie wystarczająco duża, by wykorzystać dostępne szczepionki. Opracowujemy procedurę, która najwcześniej będzie prawdopodobnie potrzebna dopiero pod koniec stycznia lub w lutym, by szczepionki się nie marnowały. Jeśli będzie brakowało chętnych w danej grupie, to będziemy starali się kolejne grupy zachęcać do szczepień, by jak najmniej dawek się marnowało - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że "w odniesieniu do transportu szczepionek innych firm, luty i marzec mogą być przełomowe". - Dzisiaj podczas rady medycznej pojawił się głos jednego z profesorów, który stwierdził, że w kwietniu może być wręcz nadmiar szczepionek, chciałbym, żeby tak było. W święta ruszymy z kampanią, która ma pokazywać ogromną wartość szczepień - mówił.

Szef szpitala MSWiA: Wynalezienie szczepień to jedno z największych osiągnięć medycyny

- Szpital w pełni profesjonalnie przygotował się do zaszczepienia populacji wszystkich, którzy na szczepionkę się zdecydują - powiedział na konferencji dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA w Warszawie. - Uważam, że wynalezienie szczepień to jedno z największych osiągnięć medycyny w historii ludzkości. Jako młody lekarz widziałem dzieci, które nie były zaszczepione i chorowały na chorobę Heinego-Medina. Ten widok jest naprawdę bardzo przykry, nikt z państwa już tego nie zobaczy, bo są szczepienia. Gorąco zachęcam do skorzystania z tego dobrodziejstwa - podkreślał lekarz.

Dyrektor szpitala MSWiA poinformował, że do jego placówki zgłosiło się ponad 20 osób do pierwszego szczepienia. - Chyb będziemy musieli rozpisać konkurs - stwierdził.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że 10 tys. dawek szczepionki przyleci do Polski 26 grudnia. - W jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych zostaną przepakowane i trafią do dwóch hurtowni, skąd 27 grudnia rano trafią do 73 szpitali. W jednym z nich jesteśmy teraz, tu zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent - powiedział.

Jak dodał Dworczyk, do końca grudnia trafi do Polski 300 tys. szczepionek, a łącznie będzie ich 1,5 mln do końca stycznia. - Pozwoli to zaszczepić do końca stycznia ok. 750 tys. pacjentów - powiedział szef KPRM. Poinformował też, że z pierwszej grupy, która obejmuje przede wszystkim personel medyczny, zgłosiło się do szczepień 300 tys. osób. - Nabór cały czas trwa, chcieliśmy zaapelować, aby wszyscy wykorzystali czas na zgłoszenia. Powinniśmy jak najszybciej wyszczepić grupę zerową, by przejść do szczepienia powszechnego.