Morawiecki o wprowadzanych przez rząd obostrzeniach: Serce mi krwawi, gdy musimy podejmować decyzje

- Styczeń i luty to miesiące wyjątkowej aktywności i ekspansji wirusów, wskazuje na to wielu ekspertów. Szczepienia na szeroką skalę rozpoczną się zapewne na przełomie stycznia i lutego. Jeśli do tego czasu wzrost epidemii nabierze niekorzystnego dla nas tempa, to będziemy mieli poważny problem - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Jak zapowiedział, "nikt nikogo zmuszać do nich nie będzie". - Ja mogę tylko apelować o odpowiedzialność. Bez szczepień nie zakończymy pandemii, nie powrócimy do normalnego życia, nie uchronimy tysięcy ludzi przed śmiercią i znacznie większej grupy przed ciężką chorobą i jej długofalowymi następstwami - stwierdził. Szef rządu zaznaczył, że "szczepionka działa" i "nie da się przerwać łańcucha zakażeń, uruchomić gospodarki bez masowej akcji szczepień".

Jest rozporządzenie ws. "godziny policyjnej" w sylwestra. Zakaz przemieszczania się z wyjątkami

Mateusz Morawiecki: Serce mi krwawi

W poniedziałek późnym wieczorem ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń obowiązujących od 28 grudnia do 17 stycznia. Zakłada ono m.in. ograniczenie działalności galerii handlowych.

- Powiem zupełnie szczerze – serce mi krwawi, gdy musimy podejmować decyzje o kolejnych restrykcjach, ale wprowadzamy je, bo mamy pewność, że opieszałość będzie nas kosztować dużo, dużo więcej niż straty wynikające z tych obostrzeń - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Jeśli dostawy preparatów będą przebiegać według planu i ludzie masowo będą zgłaszać się do zaszczepienia, to w drugim kwartale przyszłego roku zaczniemy powoli wychodzić z epidemii. Będziemy wracać do normalności. A być może latem będziemy mogli się cieszyć niemal jej pełnią - zapowiedział.