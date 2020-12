Bodnar o kandydacie PiS na RPO: Trudno stać się bezstronnym dzień po złożeniu przysięgi

- Jeżeli ktoś jest związany z partią polityczną [...] sprawuje wysokie stanowiska w administracji rządowej, to trudno sobie wyobrazić, żeby z dnia na dzień po złożeniu przysięgi miał zyskać taki poziom bezstronności, by móc służyć obywatelom - stwierdził w TVN24 Adam Bodnar. W ten sposób urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do kandydatury, którą na to stanowisko wysunął PiS. Partia rządząca chce, by Bodnara zastąpił Piotr Wawrzyk - wiceminister spraw zagranicznych i poseł IX kadencji Sejmu.

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta