Prezydent Andrzej Duda przyznał, że zaszczepi się na COVID-19. "Oczywiście, ja także"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentował zapowiadaną akcję szczepień Polaków (Kosiniak-Kamysz jest z wykształcenia lekarzem). Polityk przypomniał, że w kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda deklarował, że "nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień". Duda mówił również m.in., że nigdy nie zaszczepił się na grypę.

- Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - stwierdził prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz zaproponował, że zaszczepi Dudę. Jest odpowiedź prezydenta

Szanowny Panie Przewodniczący! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje "państwowe" zadanie, a w dodatku należę do "ozdrowieńców"

- napisał prezydent na Twitterze.

"Oto, co do mnie mówili poważni eksperci", dodał, zamieszczając link do swojej ubiegłotygodniowej wideorozmowy na temat szczepień z prof. Andrzejem Horbanem, prof. Krzysztofem Simonem i byłym szefem GIS, prof. Jarosławem Pinkasem. Eksperci w trakcie rozmowy wskazywali, że tzw. ozdrowieńcy również powinni zostać poddani szczepieniom, ale nie w pierwszej kolejności.

Andrzej Duda przyznaje, że zaszczepi się na koronawirusa

Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na wpis Andrzeja Dudy stwierdził: "Eksperci są zgodni że zaszczepić powinno się jak najwięcej Polaków także ozdrowieńców. Należy dać przykład z góry i włączyć się w akcję szczepień, aby nasi rodacy poczuli ich potrzebę". Prezes PSL odwołał się również do twitterowego wpisu prof. Wojciecha Szczeklika, który także wyjaśniał, że szczepić powinny się osoby, które przebyły chorobę COVID-19.

"Nie wysłuchał Pan wypowiedzi ekspertów do końca. Przymykam oko, bo lubię Pana i rozumiem, że młodość ma swoje prawa ;-) Zdaniem ekspertów ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Oczywiście, ja także się poddam szczepieniu" - odpisał Andrzej Duda.

Podczas ubiegłotygodniowej rozmowy z ekspertami opublikowanej w sieci prezydent podkreślał, że "kwestia szczepienia jest kwestią bardzo poważną, kwestią dosłownie życia i śmierci". Podziękował też pod koniec ekspertom za "za wyraźną i bardzo jednoznaczną sugestię, że trzeba się poddać temu szczepieniu najszybciej, jak to będzie możliwe, czyli nie zwlekać, nie obawiać się".

- Nie ma innej drogi, żebyśmy się zabezpieczyli jako społeczeństwo - zaznaczał prezydent.