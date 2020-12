Morawiecki o akcji szczepień: Być może latem będziemy cieszyli się niemal pełnią normalności

We wtorek zaprezentowano Narodowy Program Szczepień. Zakłada on strategię procesu szczepień przeciwko koronawirusowi. W tak zwanym etapie zero zaszczepieni zostaną pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

REKLAMA

Kolejno szczepieni będą pensjonariusze DPS-ów, seniorzy, służby mundurowe, czy nauczyciele. Szczepionki będą bezpłatne i dobrowolne.

W tym tygodniu rząd ogłosił także, że dotychczasowe obostrzenia zostają przedłużone do 17 stycznia, a od 28 grudnia zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia. W galeriach handlowych czynne będą tylko wybrane sklepy, w których będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, hotele będą udostępnione jedynie dla medyków.

Mateusz Morawiecki: Widzimy już światełko w tunelu

Gdyby założyć, iż ta trzecia fala doprowadzi tylko do pięciokrotnego wzrostu, to mielibyśmy 50 tysięcy chorych każdego dnia. To by oznaczało wyczerpanie możliwości naszego systemu zdrowotnego, jego załamanie. Wtedy nasza czwarta linia obrony, szpitale rezerwowe, mogłaby nie wystarczyć. Wprowadzamy zatem ograniczenia nie po to, by kogoś pognębić czy dla naszego widzimisię, ale dlatego, by uchronić nas wszystkich przed tragedią

- skomentował premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Wywiad ma ukazać się we wtorek, a jego fragmenty opublikował w sobotę portal Niezalezna.pl.

Jak dodał szef rządu, "widzimy już światełko w tunelu". - Są nim szczepienia. Jeśli dostawy preparatów będą przebiegać według planu i ludzie masowo będą zgłaszać się do zaszczepienia, to w drugim kwartale przyszłego roku zaczniemy powoli wychodzić z epidemii. Będziemy wracać do normalności. A być może latem będziemy mogli się cieszyć niemal jej pełnią - dodał Mateusz Morawiecki.