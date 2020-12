Kaczyński w wywiadzie dla "Rz". "Utrzymujemy prawą flankę. PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu"

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", którego obszerna wersja ma się ukazać w poniedziałkowym wydaniu gazety, prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazuje między innymi, że jego zdaniem po stronie opozycji tworzy się "nowy układ", który ma pozbawić Prawo i Sprawiedliwość władzy.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Rz": Nie pójdziemy w lewo, to jest oczywiste

- Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - mówi Kaczyński. W rozmowie z "Rz" zdradza też, jaką strategię działania ma Prawo i Sprawiedliwość na najbliższy czas.

Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo, to jest oczywiste

- wskazuje. Krytykuje też Platformę Obywatelską, dodając, że ugrupowanie "zaskakuje" PiS w jednym aspekcie.

Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje

- wskazuje. Jak czytamy w "Rz", chodzi m.in. o poglądy polityków PO dotyczące m.in. liberalizacji prawa aborcyjnego.

To już kolejny wywiad udzielony przez Kaczyńskiego w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu w rozmowie z "Gazetą Polską" podsumowywał on m.in. negocjacje ws. unijnego budżetu i konflikt dotyczący zapisu o "praworządności". Stwierdził także, że Mateusz Morawiecki wywalczył w Brukseli "mocne zabezpieczenia naszej wolności i jednocześnie utrzymać rekordowe fundusze dla Polski". - Nie mamy kompleksów, nie jesteśmy jakąś gorszą częścią UE. Nie. Jesteśmy pełnoprawnym, dużym, silnym państwem członkowskim i nikt nas nie będzie sprowadzał do parteru - mówił Kaczyński.