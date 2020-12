Europoseł Wiosny wezwany do prokuratury ws. kardynała Dziwisza. "Presja ma sens!"

10 listopada europoseł Wiosny Łukasz Kohut zapowiedział, że złoży w prokuraturze zawiadomienie w sprawie kard. Stanisława Dziwisza. Jak tłumaczył, chodzi o "możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa oraz niezawiadomienie organów ściągania o popełnieniu przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci". Była to reakcja na materiał "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" wyemitowany w TVN24.

"Nie ma świętych krów! Składam doniesienie do prokuratury na kardynała Dziwisza o możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa art. 239 KK oraz niezawiadomienie organów ściągania o popełnieniu przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci art. 240 KK" - napisał wówczas Kohut.

W czwartek 17 grudnia polityk poinformował, że otrzymał wezwanie do stawienia się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Dzieje się! Dostałem wezwanie, w charakterze osoby zawiadamiającej - świadka, w sprawie arcybiskupa Dziwisza. Presja ma sens! Już w najbliższy poniedziałek stawiam się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Będę relacjonował. Świeckie państwo - nie ma świętych krów

- przekazał na Facebooku Kohut.

Z reportażu "Don Stanislao", którego autorem jest Marcin Gutowski, wynika, że kard. Stanisław Dziwisz mógł brać udział w tuszowaniu nie tylko polskich (sprawa ks. Jana Wodniaka), ale i światowych skandali pedofilskich. Chodzi m.in. o przestępstwa seksualne, do których dochodziło w Legionie Chrystusa oraz sprawę oskarżonego o pedofilię amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka.

Kard. Stanisław Dziwisz odniósł się do reportażu "Czarno na białym" na kilka godzin przed oficjalną premierą materiału w telewizji. W oświadczeniu przekazanym PAP duchowny stwierdził, że ponawia propozycję, by "sprawami oceny działań podjętych przed stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie 'Don Stanislao' zajęła się niezależna komisja". "Jestem gotowy do pełnej współpracy z taką komisją" - przekazał PAP kard. Dziwisz.

