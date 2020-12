Nie żyje były europoseł Michał Marusik. Polityk miał 69 lat

O śmierci Michała Marusika poinformował w mediach społecznościowych były asystent polityka, obecnie radny PiS w Gdańsku Przemysław Majewski. "Dziękuję, za te godziny rozmów o sprawach politycznych, gospodarczych, ideowych gdy byłem Pana asystentem" - napisał.

Michała Marusika pożegnali również działacze Kongresu Nowej Prawicy. "Dziękujemy za Twoją służbę dla Polski" - napisali na Facebooku.

Michał Marusik nie żyje

Michał Marusik urodził się w 1951 r. Działał w opozycji, w latach 1980-1989 należał do "Solidarności". W 1992 r. dołączył do Unii Polityki Realnej. Do Sejmu startował w 2005 r. (z ramienia Platformy Janusza Korwin-Mikkego) i w 2007 r. (z listy Ligi Polskich Rodzin). Bezskutecznie kandydował również do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. z listy Unii Polityki Realnej. Ubiegał się również dwukrotnie o mandat radnego sejmiku pomorskiego.

W wyborach do europarlamentu 2014 r. uzyskał poselski mandat, zdobywając w okręgu warszawskim ponad 20,5 tys. głosów. Przed dwa lata - od 2015 do 2017 r. - pełnił funkcję prezesa Kongresu Nowej Prawicy. W 2019 r. dołączył do partii PolEXIT. Nie kandydował w ubiegłorocznych wyborach.