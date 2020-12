Prawo i Sprawiedliwość w trakcie jednego z marcowych posiedzeń zgłosiło do tzw. tarczy antykryzysowej poprawkę zmieniającą Kodeks wyborczy. Poprawka pozwała na korespondencyjne głosowanie w wyborach prezydenckich osobom objętym kwarantanną, będącym w izolacji lub izolacji domowej, a także wszystkim, którzy w dniu wyborów mieliby 60 lub więcej lat. "Na siłę chcą robić wybory w maju" - komentował wówczas poseł PO Robert Kropiwnicki.

Z decyzją PiS nie zgodził się wówczas łódzki radny partii Bartłomiej Dyba-Bojarski, który ogłosił odejście z ugrupowania. "Parcie do wyborów za wszelką cenę, także w sytuacji, gdy szczyt zachorowań w Polsce nie wybuchnie z takim impetem, jak winnych krajach, jest nieprzyzwoite" - komentował.

PiS zmieniło Kodeks wyborczy. Radny partii rezygnuje. "Są granice wstydu"

Były radny PiS dołącza do ruchu Szymona Hołowni

W piątek, po blisko 9 miesiącach od odejścia z PiS, Dyba-Bojarski poinformował o dołączeniu do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. - Kiedy odchodziłem z PiS w marcu tego roku z powodu manipulacji prawem wyborczym, dziennikarze pytali mnie, co dalej, jak chcę spożytkować swoje doświadczenia samorządowe, jaki mam dalszy plan na funkcjonowanie w życiu politycznym. Wówczas tego planu nie było, bo to był po prostu protest i wyjście - przekonywał na konferencji prasowej.

- Kiedy pojawił się ruch Szymona Hołowni, stwierdziłem, że jest to miejsce dla mnie - zaznaczył. Dodał, że w ruchu "jest tolerancja dla różnych poglądów, słucha się i dyskutuje, by wdrażać pomysły", a program i przekaz Polski 2050 jest "oparty na bardzo ciekawych ekspertach" i na "słuchaniu ludzi".

Do ruchu Polska 2050 w piątek oficjalnie dołączyły również ekolożka i wieloletnia eksperta Greenpeace Katarzyna Jagiełło oraz socjolożka Anna Radwan. Natomiast do grona ekspertów instytutu Strategie 2050 ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

We wrześniu do ruchu Polska 2050 dołączyła dotychczasowa posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Szymon Hołownia zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych tygodni w Sejmie będzie możliwe utworzenie koła poselskiego (musi liczyć co najmniej 3 członków).